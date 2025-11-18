Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 2: Η Ελβίρα προσπαθεί να εκθέσει τον Κωστή

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, έρχεται σε επανάληψη στους τηλεοπτικούς μας δέκτες καθημερινά στις 15:40 στο Star. Τι θα συμβεί στο σημερινό επεισόδιο;

Έρωτας Με Διαφορά: Τι θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζέτα κι ο Κωστής αποφασίζουν να ζήσουν αυτό που νιώθουν και όπου τους βγάλει!

Η Φαίη εγκρίνει απόλυτα αυτή τη σχέση, η Μάρω, όμως, αρνείται να δεχτεί ότι η νύφη της βγαίνει με κάποιον άλλον και ενημερώνει τον γιο της τον Στέλιο, με φωνητικά μηνύματα και e-mails. Τα παιδιά της, η Μαριάννα, η Πηνελόπη και ο Μάρκος προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση με τον δικό τους τρόπο.

Ο Άρης βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με τη Μπέτυ, μια συνάδερφό του στην εταιρεία λογισμικού, όπου δουλεύουν και οι δύο δοκιμαστικά. Η Μπέτυ τού αρέσει, αλλά ταυτόχρονα τον κάνει έξαλλο με τη συμπεριφορά της. Ο Κωστής φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τη Ζέτα, όταν μαζί με τον Άρη δημιουργούν αναστάτωση στη σχολική παράσταση του Μάρκου.

Η Ελβίρα, που διαφωνεί εντελώς με τη σχέση της αδερφής της, αποφασίζει να εκθέσει τον Κωστή και τον καλεί στο πάρτι γενεθλίων του άντρα της, του Φίλιππου…