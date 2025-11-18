Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 2: Η Ελβίρα προσπαθεί να εκθέσει τον Κωστή

Δείτε το δεύτερο επεισόδιο σε επανάληψη, σήμερα στις 15:40, στο Star

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, έρχεται σε επανάληψη στους τηλεοπτικούς μας δέκτες καθημερινά στις 15:40 στο Star. Τι θα συμβεί στο σημερινό επεισόδιο; 

Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 1: Όταν η Ζέτα πρωτοσυνάντησε τον Κωστή

Έρωτας Με Διαφορά: Τι θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζέτα κι ο Κωστής αποφασίζουν να ζήσουν αυτό που νιώθουν και όπου τους βγάλει!

Η Ζέτα και ο Κωστής είναι φουλ ερωτευμένοι και αποφασίζουν να ζήσουν τον έρωτά τους

Η Ζέτα και ο Κωστής είναι φουλ ερωτευμένοι και αποφασίουν να ζήσουν τον έρωτά τους

Η Φαίη εγκρίνει απόλυτα αυτή τη σχέση, η Μάρω, όμως, αρνείται να δεχτεί ότι η νύφη της βγαίνει με κάποιον άλλον και ενημερώνει τον γιο της τον Στέλιο, με φωνητικά μηνύματα και e-mails. Τα παιδιά της, η Μαριάννα, η Πηνελόπη και ο Μάρκος προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση με τον δικό τους τρόπο.

Επιστρέφει η σειρά Έρωτας Με Διαφορά - Την είχες χάσει; Δες την τώρα!

Η Φαίη εγκρίνει απόλυτα τη σχέση της Ζέτας με τον Κωστή

Η Φαίη εγκρίνει απόλυτα τη σχέση της Ζέτας και του Κωστή

Ο Άρης βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με τη Μπέτυ, μια συνάδερφό του στην εταιρεία λογισμικού, όπου δουλεύουν και οι δύο δοκιμαστικά. Η Μπέτυ τού αρέσει, αλλά ταυτόχρονα τον κάνει έξαλλο με τη συμπεριφορά της. Ο Κωστής φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τη Ζέτα, όταν μαζί με τον Άρη δημιουργούν αναστάτωση στη σχολική παράσταση του Μάρκου.

Ο Κωστής φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τη Ζέτα, όταν μαζί με τον Άρη δημιουργούν αναστάτωση στη σχολική παράσταση του Μάρκου

Ο Κωστής φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τη Ζέτα, όταν μαζί με τον Άρη δημιουργούν αναστάτωση στη σχολική παράσταση του Μάρκου

Η Ελβίρα, που διαφωνεί εντελώς με τη σχέση της αδερφής της, αποφασίζει να εκθέσει τον Κωστή και τον καλεί στο πάρτι γενεθλίων του άντρα της, του Φίλιππου…

Δες τα επεισόδια της σειράς Έρωτας Με Διαφορά on demand

Back to Top