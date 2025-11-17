Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 1: Όταν η Ζέτα πρωτοσυνάντησε τον Κωστή

Δείτε σήμερα σε επανάληψη το πρώτο επεισόδιο στις 15:40 στο Star

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, επιστρέφει σε επανάληψη στο Star, από σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και κάθε μέρα στις 15:40.

Επιστρέφει η σειρά Έρωτας Με Διαφορά - Την είχες χάσει; Δες την τώρα!

Έρωτας Με Διαφορά: Τι θα δείτε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζέτα είναι μια γυναίκα τριανταεννέα ετών, που μεγαλώνει τα τρία παιδιά μόνη με τη βοήθεια της πεθεράς της, της Μάρως. Η αδελφή της, η Ελβίρα τής κανονίζει ένα ραντεβού για να γνωρίσει κάποιον.

Η Ζέτα γνωρίζει τον Κωστή, τον γοητευτικό μπάρμαν ενός νυχτερινού μαγαζιού

Η Ζέτα γνωρίζει τον Κωστή, τον γοητευτικό μπάρμαν ενός νυχτερινού μαγαζιού

Αλλά η βραδιά έχει αναπάντεχη εξέλιξη και καταλήγει να γνωρίσει τον Κωστή, τον γοητευτικό μπάρμαν του μαγαζιού. Ύστερα από ένα μικρό ατύχημα της Ζέτας, οι δυο τους περνούν τη νύχτα στα Επείγοντα, όπου έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα.

Ύστερα από ένα μικρό ατύχημα της Ζέτας, οι δυο τους περνούν τη νύχτα στα Επείγοντα, όπου έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα

Ύστερα από ένα μικρό ατύχημα της Ζέτας, οι δυο τους περνούν τη νύχτα στα Επείγοντα, όπου έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα

Ο Κωστής τής λέει ότι συγκατοικεί με τον κολλητό του, τον Άρη και εκείνη τού λέει ότι μαζί με την φίλη της τη Φαίη διατηρούν ένα ινστιτούτο αισθητικής. Απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου και είναι φανερό ότι ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια έλξη.

Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια έλξη και έτσι, το παραμύθι αρχίζει...

Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια έλξη και έτσι, το παραμύθι αρχίζει...

Όταν η Ζέτα, με νάρθηκα στο πόδι της, αποχωρεί με ένα ταξί, δεν του δίνει το τηλέφωνό της, αλλά ξεχνάει πίσω της τη γόβα της. Την επόμενη ημέρα, ο Κωστής αναζητά το ινστιτούτο αισθητικής για να της επιστρέψει τη γόβα. Και έτσι, το παραμύθι αρχίζει...

Δες τα επεισόδια της σειράς Έρωτας Με Διαφορά on demand

