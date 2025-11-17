Επιστρέφει η σειρά Έρωτας Με Διαφορά - Την είχες χάσει; Δες την τώρα!

Η ρομαντική κομεντί Έρωτας Με Διαφορά, επιστρέφει σε επανάληψη στο Star, από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και κάθε μέρα στις 15:40.

«Ο έρως χρόνια δεν κοιτά!», αυτό είναι γνωστό! Σε αυτή τη σειρά, λοιπόν, «ξετυλίγεται» ένας έρωτας ξαφνικός, ακαταμάχητος και απρόβλεπτος ανάμεσα σε μία 39χρονη χωρισμένη μαμά και έναν 24χρονο μπάρμαν. Πού θα τους βγάλει;

Αν δεν είχες παρακολουθήσει τη σειρά στο Star, τώρα είναι η ευκαιρία. Αν την έχεις ήδη δει, αλλά μία φορά δε σου έφτασε -το ακούμε και αυτό- πάρε το τηλεκοντρόλ σου και κάθε μεσημέρι συντονίσου στο Star!

Η υπόθεση της σειράς Έρωτας με Διαφορά

Η τριανταεννιάχρονη Ζέτα, μητέρα τριών παιδιών, συναντά απροσδόκητα και επεισοδιακά τον έρωτα της ζωής της, στο πρόσωπο του εικοσιτετράχρονου μπάρμαν Κωστή. Οι δυο τους δε συνειδητοποιούν από την αρχή τη διαφορά της ηλικίας τους και όταν ερωτεύονται, προσπαθούν να την αγνοήσουν!

Η σχέση τους, όμως, δημιουργεί αναπόφευκτα αλυσιδωτές αντιδράσεις στις δικές τους ζωές, όσο και στις ζωές των γύρω τους. Για να ζήσουν τον έρωτά τους, η Ζέτα και ο Κωστής πρέπει να διαχειριστούν τις προσωπικές τους ανασφάλειες, αλλά και τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων τους, καθώς οι περισσότεροι δε βλέπουν θετικά αυτήν τη σχέση. Ο Κωστής, για χατίρι της Ζέτας, καλείται να εγκαταλείψει την ανέμελη, εργένικη ζωή του. Αυτό προκαλεί την αντίδραση του συγκατοίκου του, Άρη, ο οποίος αισθάνεται στριμωγμένος, τόσο από την «προδοσία» του κολλητού του φίλου, όσο και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίσταται στο γραφείο από τη συνάδελφό του, Μπέτυ. Αλλά και το αφεντικό τού μπαρ, ο Χρήστος, δε βλέπει με καλό μάτι τη σχέση του με τη Ζέτα. Καμένος ο ίδιος από γυναίκες, συνιστά στον Κωστή προσοχή για να μην καταλήξει «προσωρινός μπαμπάς».

Η Ζέτα καλείται να υποστηρίξει δυναμικά τη σχέση της με τον Κωστή, απέναντι στα τρία της παιδιά, τη Μαριάννα, την Πηνελόπη και τον Μάρκο, όπως και στην πεθερά της, Μάρω, που ζει μαζί τους από τότε, που ο γιος της Στέλιος εγκατέλειψε την οικογένειά του για να αναζητήσει καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μάρω και τα κορίτσια δε βλέπουν με καλό μάτι τον ερχομό του Κωστή στο σπίτι τους. Ο μόνος που τον συμπαθεί είναι ο οκτάχρονος Μάρκος, που θα ήθελε έναν μπαμπά να παίζει μαζί του ποδόσφαιρο και video games.

Η δεκαεξάχρονη Μαριάννα πιστεύει ότι «ζούμε στον Μεσαίωνα, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει» και ντύνεται και φέρεται αναλόγως. Η δεκατριάχρονη Πηνελόπη διάγει τη ροζ προεφηβεία, λατρεύει να χορεύει jazz και μπαλέτο, δέχεται ιντερνετικό μπούλινγκ από κάποιους συμμαθητές της, αλλά ζει και έναν πλατωνικό έρωτα με τον δεκαοκτάχρονο Ηλία, που δουλεύει στο ίδιο μπαρ με τον Κωστή.

Η Ζέτα έχει απέναντί της και τη φιλόδοξη και καταπιεστική αδελφή της Ελβίρα, η οποία αγνόησε το ρόλο της μητρότητας, προκειμένου να ακολουθήσει την καριέρα της. Είναι παντρεμένη με τον Φίλιππο, έναν επιτυχημένο ανώτερο τραπεζικό, που πιστεύει κι αυτός ότι τα παιδιά αποτελούν εμπόδιο στην επαγγελματική καταξίωση και στην οικονομική ανέλιξη του ζευγαριού. Η μόνη που χαίρεται φανερά και παροτρύνει την Ζέτα να ζήσει αυτόν τον έρωτα, σε όλη του την ένταση, είναι η τριανταεπτάχρονη Φαίη, η φίλη και συνεργάτιδά της στο beauty salon. Η Φαίη, που πέρασε από αρκετούς αποτυχημένους έρωτες, είναι single και το μόνο που επιθυμεί είναι να αποκτήσει το σπίτι των ονείρων της. Ο Δαμιανός είναι ένας διακοσμητής, που είναι τακτικός πελάτης στο beauty salon. Είναι και εκείνος απογοητευμένος από πρώην σχέσεις και ψάχνει ένα σπίτι για να στεγάσει τις αναμνήσεις, τα όνειρα και τις ελπίδες του. Η Φαίη και ο Δαμιανός, παρόλο που είναι γκέι, φαίνεται να είναι το ιδανικό ζευγάρι για συγκατοίκηση.

Η Ζέτα και ο Κωστής είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες και τα καθημερινά προβλήματα, που προκύπτουν από τη συγκατοίκησή τους

Και όταν εντοπίζουν το κατάλληλο σπίτι, αποφασίζουν να το αποκτήσουν από κοινού και αυτή η απόφαση θα τους αλλάξει τη ζωή. Η Ζέτα και ο Κωστής είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες και τα καθημερινά προβλήματα, που προκύπτουν από τη συγκατοίκησή τους. Και, παρά τις συγκρούσεις, ο Κωστής καταφέρνει να κερδίζει έδαφος καθημερινά μέσα στην οικογένειά της Ζέτας και να βρίσκουν σιγά-σιγά τις ισορροπίες τους. Η απροσδόκητη επιστροφή του Στέλιου, ο οποίος εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει τη Ζέτα και τα παιδιά του, ανατρέπει ξανά τα δεδομένα. Θα καταφέρει ο Κωστής να αναλάβει το βάρος του «πατριού»;

Πώς θα αντιδράσει η Ζέτα στις διεκδικήσεις των δύο ανδρών; Θα μπορέσουν οι δυο τους να αντέξουν τις ψυχολογικές πιέσεις, που δέχονται από όλους; Είναι ο Κωστής ο άντρας, που για χάρη του, η Ζέτα αξίζει να τα υπομείνει όλα αυτά; Είναι η Ζέτα η γυναίκα, που για χάρη της, ο Κωστής αξίζει να υπομείνει τα ίδια, από τη δική του πλευρά; Μπορούν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες να συνυπάρξουν και τελικά να συνθέσουν μια ευτυχισμένη οικογένεια; Μήπως ο έρωτας είναι μόνο μια σπίθα, που ανάβει τη φωτιά, αλλά τελικά δεν αντέχει και μένουν μόνο οι στάχτες;

Η σειρά σχολιάζει με χιούμορ, ρομαντισμό και αισιοδοξία, τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις μιας σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, φιλοδοξώντας να αφορά όλο το ηλικιακό φάσμα των τηλεθεατών.

Θέματα όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα προβλήματα που βιώνουν, η διαφορετικότητα και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται και, κυρίως, ο έρωτας που φιλτράρει και καθορίζει τα πάντα παρουσιάζονται μέσα από μια ευχάριστη κωμική σκοπιά, με ζεστασιά και αισιοδοξία.

Η σειρά βασίζεται στο διεθνές format “Step Dave”.

Οι ηθοποιοί της σειράς Έρωτας Με Διαφορά

Πρωταγωνιστούν: Φαίη Ξυλά (Ζέτα), Βασίλης Μίχας (Κωστής), Ντίνα Μιχαηλίδου (Μάρω), Βίβιαν Κοντομάρη (Φαίη), Γιάννης Σίντος (Άρης), Δημήτρης Καπετανάκος (Χρήστος), Έρρικα Μπίγιου (Ελβίρα), Σταύρος Νικολαΐδης (Φίλιππος), Αργύρης Αγγέλου (Δαμιανός), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Μαριάννα), Αρετή Γκαρίπη (Πηνελόπη), Ιωάννης Παπαντωνίου (Mάρκος), Ευφροσύνη Κουτσουβέρη (Mπέτυ), Αλέξανδρος Καραδήμας (Hλίας), Τζένη Κοτοπούλου (Στέλλα), Φάνης Μουρατίδης (Στέλιος), Μαρία Αλιφέρη (Ιουλία), Φωτεινή Τσακίρη (Ναταλία), Αντώνης Κρόμπας (Αλέξανδρος), Μιχάλης Αλικάκος (Μιχάλης), Γιάννης Μάνθος (Τάκης), Αντριάνα Ανδρέοβιτς (Τόνια), Δημήτρης Κυρατσούδης (Νικ), Μάξιμος Λιβιεράτος (Ερμής), Βίκυ Μαϊδάνογλου (Βάνα), Μυρτώ Λαμνίδη (Αννούλα), Λήδα Σαμουηλίδου (δασκάλα), Αλίκη Ζαχαροπούλου (μητέρα Ερμή), Μαρτίνα Δημοπούλου (ρεσεψιονίστ), Λάζαρος Βασιλείου (Θάνος), Μαρία Εγγλεζάκη (Σουζάνα), Ανδρέας Ζήκουλης (Γιώργος), Τηλέμαχος Κρεβάικας (νευρολόγος), Νίκη Βακάλη (Μίνα), Δημήτρης Καραμπέτσης (Πέρης), Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (Γρηγόρης), Ναταλία Τζιάρου (Μελίνα), Σύνθια Μπατσή (Φιλιώ), Δημήτρης Δρόσος (Γιάννης).

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production designer: Ηλίας Λεδάκης

Ενδυματολόγος: Ηλένια Δουλαδίρη

Εκτέλεση παραγωγής: TΑNWEER productions

Παραγωγή: STAR



Μετά την προβολή τους στην τηλεόραση, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα on demand