Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες

Ρεβεγιόν στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες. Υποδέχτηκαν το νέο χρόνο κόβοντας βασιλόπιτα δίπλα στα τρακτέρ!

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη, στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας υποδέχτηκαν το 2026 οι αγρότες μαζί με τις οικογένειές τους.

Στήθηκε μία συμβολική γιορτή με χορό και τραγούδι πάνω στην εθνική οδό δίπλα στα τρακτέρ και αρκετό φαγητό βεβαίως Παρά το τσουχτερό κρύο βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. 'Εκοψαν μάλιστα δύο βασιλόπιτες: Η μία ήταν για όλους τους αγρότες και η δεύτερη για τις 11 σκηνες που έχουν στηθεί στο μπλόκο.

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας

Θήβα: Πρωτοχρονιά στο μπλόκο για τους αγρότες

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο της Θήβας έκαναν οι αγρότες της περιοχής. Αποχαιρέτισαν το 2025 πάνω στην εθνική οδό και στη συνέχεια. με την αλλαγή του χρόνου, έκοψαν και τη βασιλόπιτα!

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο της εθνικής οδού για τους αγρότες της Θήβας

Κρίσιμη η σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα την Κυριακή

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Πανελλαδική Σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. .Στη συνάντηση στην οποία 0θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι περισσότερων από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, όπου θα καθοριστεί πορεία των κινητοποιήσεων.