Καιρός: Ασταμάτητες βροχές σε επτά περιοχές - Έρχονται τα πρώτα χιόνια

Δε θα σταματήσουν ούτε και σήμερα Παρασκευή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα με τα φαινόμενα να εξασθενούν αργά το βράδυ.

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο η χώρα θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες και χρειάζεται προσοχή, όπως τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αύριο το απόγευμα θα δούμε μια πτώση της θερμοκρασίας που θα φέρει τις πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

«Από νωρίς το πρωί ξεκινάμε με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ακόμα και τους 20 βαθμούς σε συγκεκριμένες περιοχές. Ένα σκηνικό, όμως, που πρόκειται να αλλάξει από το βράδυ της Κυριακής με τη θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα να ξεκινά τα πρωινά σε χαμηλές τιμές», είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι όπως τις προηγούμενες ημέρες, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και 23-24 βαθμούς το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται πιο συννεφιασμένος καιρός και ίσως πέσουν και ασθενείς βροχές που δε θα προβληματίσουν. Ο υδράργυρος θα φτάσει κι εδώ τους 23 βαθμούς, από το μεσημέρι της Κυριακής όμως, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση.

«Την Κυριακή βελτιώνεται ο καιρός από πλευράς βροχοπτώσεων, αλλά θα έχει έντονο κρύο. Η κακοκαιρία με τις βροχές θα επιστρέψει την ερχόμενη εβδομάδα και οι καιρικές συνθήκες θα είναι ανάλογες με την εβδομάδα που ολοκληρώνεται», κατέληξε ο μετεωρολόγος.

Τσατραφύλλιας: Οι περιοχές που θα «μουλιάσουν» το επόμενο διήμερο

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά και Λευκάδα θα «μουλιάσουν» το επόμενο διήμερο.

Καιρός: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα

Στην Ήπειρο για περισσότερες από 40 ώρες έβρεχε ασταμάτητα, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – Σαγιάδας (8ο–11ο χλμ. Σκάλα Φιλιατών) και την κίνηση να γίνεται μέσω παράπλευρων δρόμων.

Παράλληλα, υπερχείλισε χείμαρρος κοντά στη Μονή Στομίου, αποκλείοντας την πρόσβαση.

Στην Κόνιτσα και την ορεινή Ήπειρο, πολλά χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ δρόμοι κόπηκαν στη μέση και ρέματα μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Βίντεο από το Καλέντζι Ιωαννίνων.



🌧️ Απολογισμός Ημέρας – Ήπειρος & Ιόνιο



🌧️Παραμυθιά Θεσπρωτίας: 166 mm

🌧️Βωβούσα: 128 mm

🌧️Λεπιανά Άρτας: 110 mm

🌧️Πράμαντα: 106 mm

🌧️Ηγουμενίτσα: 103 mm



🌧️Ηγουμενίτσα: 103 mm

🚨 2 επιχειρήσεις διάσωσης κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκαν στην Ήπειρο, λόγω εγκλωβισμού

Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας προκλήθηκαν επίσης σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία και πολλές περιοχές είναι απροσπέλαστες. Χρειάστηκε να γίνει κι ένας απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού με μωρό.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα και σε σπίτια που ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και το χωριό έμεινε προσωρινά μη προσβάσιμο.

Στην Καστοριά υπερχείλισε σε πολλά σημεία ο Αλιάκμονας και τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες.

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα. Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία- Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Στα Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελόριζου) νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αραιές νεφώσεις, στα δυτικά πιο πυκνές όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.