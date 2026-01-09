Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»

Πάνος Ρούτσι: Η τοποθέτησή του σχετικά με την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού/ βίντεο Το Πρωινό

Τη θέση του σχετικά με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα εξέφρασε ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα δεν πρέπει να συγχέεται με τη δράση του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών μας έχουμε δηλώσει πως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Όπως η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

«Νομίζω ότι δε με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, το έκανα για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια», επισήμανε.

«Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει, πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ίδια θα πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου.

«Η σύζυγός μου είναι ταμίας του συλλόγου και δε νομίζω να ανησυχεί. Όλα είναι καταγεγραμμένα και θα υπάρχει θα διαφάνεια», πρόσθεσε.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε πως η Μαρία Καρυστιανού δεν του έχει προτείνει να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα. «Έχω δεχτεί πρόταση από άτομα από άλλους πολιτικούς χώρους για να κατέβω στην πολιτική, αλλά η απάντησή μου είναι αρνητική», κατέληξε.

