Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»

Ξεκαθάρισε τη θέση του για την απόφαση της Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 15:33 Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
09.01.26 , 15:17 Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες
09.01.26 , 15:10 Ρότα: Ποιανού διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί; Δείτε πού πήγε το ζευγάρι
09.01.26 , 15:03 Αυτό είναι το νέο Opel Astra
09.01.26 , 14:55 ΑΜΚΑ: Πώς θα επηρεάζει τον μισθό σου - Αυτοί που θα κερδίζουν περισσότερα
09.01.26 , 14:33 Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»
09.01.26 , 14:12 «Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 14:07 Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
09.01.26 , 13:47 Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»
09.01.26 , 13:41 Leapmotor: Τι θα παρουσιάσει στο σαλόνι αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες
09.01.26 , 13:30 Συνήθη συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με τον καρκίνο & τον διαβήτη τύπου 2
09.01.26 , 13:00 Νόνη Δούνια: «Ο Πατέρας Μου Πέθανε Στον Ύπνο Του»
09.01.26 , 12:41 Stars System: Προβλέψεις για το 2026 - Ποιοι θα γνωρίσουν τον μεγάλο έρωτα;
09.01.26 , 12:19 Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
09.01.26 , 12:18 Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πάνος Ρούτσι: Η τοποθέτησή του σχετικά με την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη θέση του σχετικά με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα εξέφρασε ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα δεν πρέπει να συγχέεται με τη δράση του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών μας έχουμε δηλώσει πως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Όπως η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

«Νομίζω ότι δε με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, το έκανα για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια», επισήμανε.

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»

«Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει, πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ίδια θα πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου.

Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»

«Η σύζυγός μου είναι ταμίας του συλλόγου και δε νομίζω να ανησυχεί. Όλα είναι καταγεγραμμένα και θα υπάρχει θα διαφάνεια», πρόσθεσε.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε πως η Μαρία Καρυστιανού δεν του έχει προτείνει να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα. «Έχω δεχτεί πρόταση από άτομα από άλλους πολιτικούς χώρους για να κατέβω στην πολιτική, αλλά η απάντησή μου είναι αρνητική», κατέληξε.  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΔΥΣΤΗΧΗΜΑ ΤΕΜΠΗ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 |
ΘΥΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top