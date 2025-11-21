ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

«Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Noεμβρίου
21.11.25 , 00:04 ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
20.11.25 , 23:46 «Μαϊμού» Ελεγκτής Του Υγειονομικού Σαρώνει Κομμωτήρια & Κέντρα Αισθητικής
20.11.25 , 23:40 Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε με την καλύτερα παρέα!
20.11.25 , 23:35 Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: Ένα «παράθυρο» στον κόσμο μας
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (20/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» τόνισαν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι διπλωματικές πηγές επισήμαναν ότι «η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» και προσέθεσαν ότι «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες».

Σκληρή απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

«Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα 

«Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων.

Γερμανική «βόμβα»: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Μία ακόμη επιβεβαίωση είναι οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων. Το βήμα αυτό, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες συλλογικά του Δυτικού κόσμου με στόχο να προκαλέσουν την «ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας, και θα υπάρξει επίσης η ανάλογη αντίδραση».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΒΑ
 |
ΥΠΕΞ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top