ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» τόνισαν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι διπλωματικές πηγές επισήμαναν ότι «η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών» και προσέθεσαν ότι «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες».

«Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα

«Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων.

Μία ακόμη επιβεβαίωση είναι οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων. Το βήμα αυτό, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες συλλογικά του Δυτικού κόσμου με στόχο να προκαλέσουν την «ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης», έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας, και θα υπάρξει επίσης η ανάλογη αντίδραση».