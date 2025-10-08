Σκληρή απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ανεβάζει τους τόνους η Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας - Την ίδια ώρα η Ζαχάροβα ειρωνεύεται τους Ευρωπαίους και επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκληρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της ΡωσίαςΜαρίας Ζαχάροβα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων», ανέφεραν διπλωματικές πηγές, και υπενθύμισαν ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975.

«Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα» σημείωσαν οι διπλωματικές πηγές, και παρέπεμψαν στη διεθνή κοινότητα, η οποία «έχει, κατ' επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Προειδοποίηση Μόσχας σε Βερολίνο για τους πυραύλους Taurus

Οι διπλωματικές πηγές παρέπεμψαν επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και κατέληξαν:

«Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις».

Νωρίτερα σήμερα, η Ζαχάροβα, απαντώντας στη Φινλανδή ΥΠΕΞ Ελίνα Βάλτονεν, προέβη σε αναφορές που δικαιολογούν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ενώ παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση των αρχών της Συμφωνίας του Ελσίνκι στο θέμα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας.

 

 

