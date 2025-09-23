 Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ

Στη Νέα Υόρκη για τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ / Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους σε ερώτηση εάν θα στήριζε την κίνηση αυτή.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν από μία συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

