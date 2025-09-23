Τραμπ στον ΟΗΕ: «Μετανάστες το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα»

Αναφορά στην Ελλάδα έκανε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού μίλησε για τα αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης που έχουν ληφθεί σε σειρά αμερικανικών πολιτειών, στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2024 για την εγκληματικότητα, σύμφωνα με τα οποία «σχεδόν το 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες».

Και συνέχισε λέγοντας ότι στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν 54% και στην Ελβετία 72%.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως «η ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

«Απάτη η κλιματική αλλαγή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι «η μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο είναι η κλιματική αλλαγή.

Όπως είπε, καμία από τις προβλέψεις για τον πλανήτη δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι άλλη μια έκφραση αυτής της απάτης.

Προειδοποίηση για κυρώσεις στη Ρωσία

Ως προς τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος είπε ότι θέλει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να επιβάλουν τα ίδια μέτρα στη Ρωσία που προτείνει για να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει πίσω από τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει για την πιθανότητα κυρώσεων κατά της Ρωσίας πολλές φορές, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τα μέτρα. Πρόσφατα, απαίτησε από την Ευρώπη να σταματήσει όλες τις αγορές ρωσικού πετρελαίου προτού αναλάβει δράση. «Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο σφοδρών δασμών, οι οποίοι θα σταματήσουν την αιματοχυσία, πιστεύω, πολύ γρήγορα», είπε.

«Ανταμοιβή» για τη Χαμάς η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Ο Τραμπ ζήτησε στην ομιλία του τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στην Ισλαμική Δημοκρατία να κατέχει πυρηνικά όπλα.

«Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ' αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «Καλώ κάθε έθνος να ενωθεί μαζί μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

Σημειώνεται ότι η ομιλία Τραμπ κράτησε 57 ολόκληρα λεπτά!

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ομιλία στην ιστορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μετά εκείνη του Φιντέλ Κάστρο που είχε διαρκέσει πάνω από 4 ώρες.