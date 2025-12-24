Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27/12 - Απεργούν οι ηθοποιοί

Πρόεδρος ΣΕΗ για την απεργία ηθοποιών: «Βασικό αίτημα η συλλογική σύμβαση» - Όσα είπε ο Νίκος Καραγιώργης στην ΕΡΤ, στις 17/12/25

Κλειστά θα είναι τα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, μετά την απεργία που εξήγγειλε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η).

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.

Κλειστό το θέατρο Παλλάς στην απεργία των ηθοποιών στις 51/12/25 - Eurokinissi Κώστας Τζούμας

Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Τα θέατρα έμειναν κλειστά, γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και ανασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.

Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.

Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σ.Ε.Η.



Οι ηθοποιοί διεκδικούν:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο Μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Στον αγώνα των ηθοποιών συμμετέχουν ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα: (Σ.Ε.ΘΕ.Α).

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

«Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.

Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Να σταματήσει το αίσχος των ατομικών συμβάσεων που υπαγορεύονται από τους εργοδότες με το μαχαίρι στο λαιμό των εργαζόμενων. Να σταματήσει το αίσχος της κακοπληρωμένης, ακόμα και απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας, να σταματήσει να θεωρείται αυτονόητο το ότι οι πρόβες δεν είναι εργασία, δεν πληρώνονται και δεν ασφαλίζονται.

Απαιτούμε αμοιβές που να καλύπτουν την ανάγκη επιβίωσης μας, να μην αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε δυο και τρεις δουλειές και μάλιστα εκτός κλάδου προκειμένου να μπορούμε να ασχολούμαστε με την τέχνη μας. Να μας εξασφαλίζουν χρόνο για την μελέτη και την εμβάθυνση στην Τέχνη μας αλλά και ελεύθερο χρόνο για να έχουμε κοινωνική ζωή, να μπορούμε να συμμετέχουμε στα κοινά.

Η κυβέρνηση η οποία πριν λίγες μέρες πανηγύριζε για την ψευδεπίγραφη «επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων» μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, σήμερα στέκεται φανερά στο πλευρό των θεατρικών επιχειρήσεων. Η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία που κήρυξε το σωματείο των εργαζόμενων του ΚΘΒΕ.

Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της επαίσχυντης συμφωνίας που συνυπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας Κεραμέως μαζί με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο. Δεν εκχωρούμε την διαπραγμάτευση των όρων εργασίας και αμοιβής μας στο αντεργατικό μέτωπο κυβέρνησης-εργοδοσίας-ηγεσίας ΓΣΕΕ.

Η νίκη των ηθοποιών θα ανοίξει τον δρόμο για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και για τους μουσικούς και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Στην μάχη της απεργίας θα κριθεί εάν θα επιβληθεί το δίκιο μας επάνω στον φόβο ή το αντίστροφο».