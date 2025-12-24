Ερρίκος Λίτσης: «Έκλεισα τα 70 πρόσφατα... Νομίζω δε χρειάζομαι κάτι άλλο»

Έχοντας μια πολύ σημαντική πορεία στον κινηματογράφο εδώ και χρόνια με ταινίες όπως το Σπιρτόκουτο και το Τσίου..., ο Ερρίκος Λίτσης έγινε περισσότερο γνωστός στον κόσμο μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά της ΕΡΤ, Τα καλύτερά μας χρόνια, το 2020.

Ο «Κυρ-Νίκος» της σειράς, όλα αυτά τα χρόνια, δεν άφησε στιγμή το θεατρικό σανίδι, το οποίο υπηρετεί με μεγάλη αγάπη, με τον μονόλογο του Μάκη να συζητιέται όσο τίποτε άλλο στη θεατρική πιάτσα. Φέτος, πρωταγωνιστεί στην παράσταση ΚΕΪΚ στο θέατρο Εμπορικόν. Εκεί τον συνάντησα, και πάνω από τη σκηνή, μου μίλησε για την καριέρα του, τον ρόλο του «παππού» στο Έχω παιδιά, την οικογένεια που έχει φτιάξει, αλλά και για το αγαπημένο του χριστουγεννιάτικο γλυκό.

Ο Ερρίκος Λίτσης ως «Κυρ-Νίκος» στη σειρά της ΕΡΤ, Τα καλύτερά μας χρόνια

Ένας ιδιαίτερα συμπαθητικός κι επικοινωνιακός άνθρωπος, με την ηλικία που αναγράφεται στην ταυτότητά του να μην τον αντιπροσωπεύει στο ελάχιστο!

«Όλοι οι ρόλοι που κάνω δεν έχουν σχέση με εμένα κι όλοι κάπου έχουν κάποια σχέση. Μια και σαν ηθοποιός εκ των πραγμάτων ξεκινώ αντλώντας από τα δικά μου χαρακτηριστικά που πρέπει να κουβαλάει ο χαρακτήρας κι ανάλογα με ποια είναι τα πιο διογκωμένα στο χαρακτήρα που υποδύομαι, που ενσαρκώνω, τα προωθώ... Στον Κυρ-Νίκο ήταν λίγο γκρινιάρης, αλλά αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Είναι και δικά μου στοιχεία αυτά. Είμαι λίγο γκρινιάρης καμιά φορά, αλλά αγαπώ πολύ και τα παιδιά. Εξού κι οι καλές σχέσεις που έχω και στο νέο σίριαλ στο Έχω παιδιά που παίζω έναν παππού», απάντησε σε σχέση με τους τηλεοπτικούς ρόλους του παππού που ενσαρκώνει.

Ο Ερρίκος Λίτσης με τα τηλεπτικά του εγγόνια στη σειρά Έχω παιδιά

Ο ίδιο μπήκε ποτέ στη διαδικασία του να κάνει οικογένεια με την κλασική έννοια; «Δε με ενέπνευσε άμεσα στη ζωή να παίξω τον ρόλο του πατέρα, να ακολουθήσω, αν θέλεις, μια πεπατημένη. Δηλαδή, παντρεύτηκα, βρήκα τη δουλειά μου, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, οικογένεια, μεγάλωσα, εγγόνια αυτά, γέρασα, πήρα σύνταξη κι οδεύω σιγά σιγά να ξεκουραστώ. Οπότε και το θέμα του να κάνω οικογένεια με αυτή την έννοια δεν το είχα ποτέ κι ακόμα δηλαδή δε μου λείπει. Άλλωστε η γυναίκα που είμαι μαζί της τώρα, έχουμε μία κόρη από το δικό της γάμο, η οποία είναι και λίγο σαν δική μου κόρη...», απάντησε.

«Γενικά είμαι ευχαριστημένος. Έκλεισα τα 70 πρόσφατα. Οπότε, γυρνώντας πίσω και κοιτώντας τους γονείς μου ή άλλους 70άρηδες της προηγούμενης γενιάς, λέω έχω την υγειά μου. Έχω μια καλή δουλειά με την έννοια ότι μου προσφέρει να ζω χωρίς να χρωστάω και να είμαι και καλά. Έχω καλές σχέσεις. Νομίζω ότι δε χρειάζομαι κάτι άλλο», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο Ερρίκος Λίτσης με τη σύντροφό του, Αθηνά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Χαίρομαι αυτό που κάνω. Χαίρομαι που θα ανέβω εδώ τώρα σε λίγο και θα παίξω τον "Πέτρο", τον ρόλο. Χαίρομαι μετά που θα βρεθώ μετά με τη γυναίκα μου, θα κάτσουμε μαζί, θα δούμε τηλεόραση, θα ακούσουμε έναν δίσκο», είπε σε σχέση με τη ζωή του.

Ο Ερρίκος Λίτσης με το καστ της παράσταση ΚΕΪΚ

Ο Ερρίκος Λίτσης αναφέρθηκε και στον ρόλο του στο ΚΕΪΚ του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη την παράσταση, που πρωταγωνιστεί: «Μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχομαι με χαρά να παίξω αυτόν τον ρόλο του διαιτητή σε εισαγωγικά. Είμαι ο διαχειριστής και κατ' επέκταση ο διαιτητής αυτής της μανούρας μεταξύ των γειτόνων». Μιλώντας για τους συμπρωταγωνιστές του, τόνισε ότι η συνεργασία τους είναι εξαιρετική: «Προσωπικά ήξερα εξ απαλών ονύχων τον Γιάννη Λεάκο. Δεν έχουμε κάνει κάποια πράγματα, απλά τον ήξερα, είχαμε μια γενικότερη αλληλοεκτίμηση. Γνώρισα και τη Φαίδρα (σ.σ. Δρούκα) που είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Είναι λίγο η μάνα του λόχου. Νοιάζεται για όλους μας εδώ πέρα. Έχει δηλαδή μια τέτοια χάρη. Ο Προμηθέας (σ.σ.. Προμηθέας Νεραττίνι Δοκιμάκης) είναι κι αυτός ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Σοβαρός, με καλά στοιχεία, με αίσθηση του χιούμορ. Όλοι έχουν αίσθηση του χιούμορ κι αυτό είναι πάρα πολύ καλό μεταξύ μας. Αλληλοπειραζόμαστε. Τρολάρουμε λίγο ο ένας τον άλλον. Κι αυτό γινόταν και κατά τη διάρκεια των προβών κι αυτό έδινε και μια ελαφρότητα και μια διάθεση να πηγαίνουμε παρακάτω. Εξίσου σοβαρός κι ευχάριστος, σοβαρός σαν σκηνοθέτης κι ευχάριστος σαν άνθρωπος είναι κι ο Θανάσης Ζερίτης που μας σκηνοθέτησε».

Ο Ερρίκος Λίτσης στο εμβληματικό μονόλογο Ο Μάκης

Στην αιώνια αντιπαράθεση κουραμπιές ή μελομακάρονο, έκανε τη δική του επιλογή, ενώ έδωσε τις ιδιαίτερες ευχές του για τη νέα χρονιά!

Ο Ερρίκος Λίτσης με τη Φαίδρα Δρούκα στη σκηνή του Εμπορικόν /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Εκτός από την παράσταση ΚΕΪΚ στο θέατρο Εμπορικόν (Σαρρή 11, Ψυρρή) με τη Φαίδρα Δρούκα, τον Γιάννη Λεάκο και τον Προμηθέα Νεραττίνι Δοκιμάκη, τον Ερρίκο Λίτση θα δούμε και πάλι στη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς του Mega, Έχω παιδιά, από τον Ιανουάριο, αλλά και στην ταινία Τελευταία κλήση την ερχόμενη άνοιξη.

Κάμερα - μοντάζ: Άμπερ Ντόκου