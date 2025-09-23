Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό

Κάλεσε τις έγκυες να μην παίρνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Πέντε χρόνια μετά την εξωφρενική δήλωση ότι η κατάποση απολυμαντικού θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία του κορωνοϊού, χθες Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε άναυδους ξανά τους επιστήμονες συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Με την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων να διακυβεύεται, προέτρεψε τις εγκύους να μην παίρνουν παρακεταμόλη. 

Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Θα βρούμε τα αίτια του αυτισμού ως τον Σεπτέμβρη!

«Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ.

O Τραμπ παρότρυνε τις έγκυες να μην παίρνουν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να μην έχουν τα παιδιά τους αυτισμό -AP Images

Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Αυτισμός και παιδί: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία

«Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει τη λέξη «ακεταμινοφαίνη» (παρακεταμόλη), δραστική ουσία του σκευάσματος Tylenol που συμβούλευσε τις εγκύους να αποφεύγουν. 

Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό, χωρίς να βασίζεται σε καμιά επιστημονική θεωρία - AP Images

«Μην το πάρετε», επέμεινε αρκετές φορές, προτρέποντας τις γυναίκες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή, χωρίς να αναφερθεί σε εναλλακτικές για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού κατά την εγκυμοσύνη.

Διάσημοι που μίλησαν ανοιχτά για τον αυτισμό και την καθημερινότητά τους

Στρεφόμενος προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό αντιεμβολιαστή, συμπλήρωσε: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχθεί πως οι προσωπικές θεωρίες του δεν είναι τίποτα παραπάνω από θεωρίες. Εξηγώντας πως λέει αυτό που αισθάνεται, επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανησυχία του σχετικά με το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών.

«Γιατρός δεν είμαι, αλλά καταθέτω τη γνώμη μου», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

