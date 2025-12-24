Άση Μπήλιου: Πώς συμπεριφέρεται κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα

Η Άση Μπήλιου εξηγεί στο star.gr πώς υποδέχεται το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα/Δείτε το βίντεο

It's the most wonderful time of the year, τι όχι; Όχι, για όλα τα ζώδια. Το λέει και η Άση Μπήλιου.

Κάποια ζώδια τα Χριστούγεννα τα πιάνει μελαγχολία, κάποια άλλα τρέχουν από μαγαζί σε μαγαζί για να βρουν το τέλειο δώρο ενώ άλλα αλλάζουν ακόμα και στιλ για να τους βρει ανανεωμένους η νέα χρονιά!

Η γνωστή αστρολόγος εξηγεί στο star.gr.ότι ο κάθε εκπρόσωπος του ζωδιακού κύκλου υποδέχεται τις γιορτές με διαφορετικό mood. Δες τα χαρακτηριστικά του δικού σου ζωδίου:

Ζώδιο που μπαίνει πρώτο σε γιορτινό mood: Υδροχόος και γενικά τα ζώδια της φωτιάς.

Ζώδια που βαριούνται τα οικογενειακά τραπέζια: Υδροχόοι και Τοξότες, που θα προτιμούσαν ένα ταξίδι

Αυτός που τρώει χωρίς τύψεις: Ο Ταύρος – λάτρης της καλοπέρασης

Ο απόλυτος οικοδεσπότης: Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως – αυτοί που έχουν ήδη στολισμένα τα τραπέζια με χρυσά μαχαιροπίρουνα πριν φτάσουν οι καλεσμένοι.

Ζώδια που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα: Ζυγός, Λέων και Τοξότης – ο προϋπολογισμός πάει περίπατο, αλλά τα δώρα θα είναι άψογα!

Ζώδιο σε φάση απολογισμού ζωής: Λέων – κοιτάζει τα στολίδια και σκέφτεται: «Τι έκανα φέτος, τι θέλω να αλλάξω;»

Ποιοι λένε «φέτος αλλάζουν όλα»: Τοξότες και Δίδυμοι – έτοιμοι για νέες περιπέτειες και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.

Ποιος ξεκινά δίαιτα στις 2 Ιανουαρίου: Παρθένος – μετά τις γιορτές, τα μελομακάρονα μετρούν διπλά!

Ποιος αλλάζει look: Δίδυμοι – ιδίως όσοι έχουν ωροσκόπο στους Διδύμους, θα κάνουν τα μαλλιά τους αστεράκια.

Ποιο ζώδιο αγχώνεται περισσότερο για το μέλλον: Σκορπιός – κοιτάζει τα δώρα και ήδη μετράει το budget για τον επόμενο χρόνο.

Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν το 2026

Και για το 2026; Η Άση Μπήλιου μας φέρνει αισιόδοξα νέα: «Θα ευνοηθούν ιδιαίτερα οι Καρκίνοι και οι Λέοντες, με τη βοήθεια του Δία, ενώ η εύνοια θα μοιραστεί μέσα στη χρονιά».

Έτσι, με λίγη χιουμοριστική διάθεση και πολύ αστρολογική μαγεία, τα ζώδια μπήκαν για τα καλά στο γιορτινό mood και εμείς περιμένουμε να δούμε ποιος θα ανάψει πρώτος τα λαμπάκια και ποιος θα πει «δώρο πάλι;»

Κάμερα - Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου