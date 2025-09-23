Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο

«Μια στο καρφί και μια στο πέταλο» ήταν σχετικά με την Ελλάδα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι ακυρώνεται η συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στη Γ.Σ. του ΟΗΕ ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους των κατεχομένων στην Κύπρο, «προειδοποίησε» για το καλώδιο χωρίς να το αναφέρει επί λέξει, αλλά έτεινε παράλληλα και χείρα φιλίας!

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία» σε ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος και ότι «περιμένουμε το ίδιο από τους γείτονές μας», αλλά διαμήνυσε και ότι «δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την «ΤΔΒΚ» στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Άγκυρα έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία στα δυτικά της Κύπρου και ότι οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα στο νησί.