Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25/9 στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή πως θα υποδεχθεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την πρόθεση να προχωρήσουν σε νέες εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε:

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά».

