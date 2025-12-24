«Θέλει να φύγει ο Τετέ»: Σε διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός!

Τετέ: «Παίζουμε για τον Μπάλντοκ, θα τον θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή» / Βίντεο: ΕΡΤ

Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Τετέ φέρνει στο φως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της βραζιλιάνικης έκδοσης του ESPN, με το όνομα του Παναθηναϊκού να μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με ξεκάθαρο στόχο: να επαναπατρίσει τον Βραζιλιάνο επιθετικό και να τον φέρει πίσω στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του.

