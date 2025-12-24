«Θέλει να φύγει ο Τετέ»: Σε διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός!

Ποιο θα είναι το μέλλον του Βραζιλιάνου επιθετικού

STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Τετέ: «Παίζουμε για τον Μπάλντοκ, θα τον θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή» / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Τετέ φέρνει στο φως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της βραζιλιάνικης έκδοσης του ESPN, με το όνομα του Παναθηναϊκού να μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με ξεκάθαρο στόχο: να επαναπατρίσει τον Βραζιλιάνο επιθετικό και να τον φέρει πίσω στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΤΕΤΕ
