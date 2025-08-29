Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;

Εάν είσαι νέα μαμά με βρέφος ή νήπιο, τότε ο ύπνος για σένα είναι μια πονεμένη ιστορία... Αν μη τι άλλο, τώρα που τον στερείσαι, έμαθες να τον εκτιμάς περισσότερο. Ο ύπνος είναι καθοριστικός για την ανάπτυξή σου, έστω και αν είσαι ενήλικας. Πόσες ώρες, όμως, είναι σωστό να κοιμάσαι, ανάλογα με την ηλικία σου;

Σύμφωνα με διετή έρευνα του National Sleep Foundation, οι ανάγκες μας όσον αφορά στον ύπνο διαφέρουν μέσα στα χρόνια. Άλλες ανάγκες έχει ένα μωρό, άλλες ένα παιδί και άλλες ένας ενήλικας.

Η έρευνα αποκαλύπτει τις ώρες ύπνου που χρειάζεται κάθε ηλικιακή ομάδα:

Νεογέννητα (0 έως 3 μηνών): 14-17 ώρες

Βρέφη (4 έως 11 μηνών): 12-15 ώρες

Νήπια που μπουσουλούν (1-2 ετών): 11-14 ώρες

Νηπιαγωγείο (3-5 ετών): 10-13 ώρες

Σχολείο (6-13 ετών): 9-11 ώρες

Έφηβοι (14-17 ετών): 8-10 ώρες

Νεαροί ενήλικοι (18-25 ετών): 7-9 ώρες

Ενήλικοι (26-64 ετών): 7-9 ώρες

Μεγαλύτεροι ενήλικοι (65+ ετών): 7-8 ώρες

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας. Αντίθετα, οι περισσότερες ώρες ύπνου μπορεί να προκαλέσουν κατάθλιψη.

Ο οργανισμός National Sleep Foundation προειδοποιεί ακόμη:

Νεαροί ενήλικοι (18-25 ετών): όχι κάτω από 6 ώρες ή πάνω από 11 ώρες

Ενήλικοι (26-64 ετών): όχι κάτω από 6 ώρες ή πάνω από 10 ώρες

Μεγαλύτεροι ενήλικοι (65+ ετών): όχι κάτω από 5 ώρες ή πάνω από 9 ώρες

Ακόμη συμβουλεύει να έχεις πρόγραμμα στον ύπνο, κάτι σαν τελετουργικό, όπως ένα ζεστό μπάνιο, άσκηση και να κάνεις τον χώρο σου όμορφο και ξεκούραστο. Καλόν ύπνο!

Πηγή: Mylife