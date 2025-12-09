Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok

Η παίκτρια της Φάρμας οδηγεί τρακτέρ υπό τους ήχους του Βασίλη Καρρά

09.12.25 , 15:10 Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok
Η Κωνσταντίνα Φυλακτάτη είναι μία από τους 22 παίκτες που ξεχώρισαν στη φετινή Φάρμα, καταφέρνοντας να τερματίσει στην 5η θέση και να κερδίσει τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έδειξε ότι διαθέτει αντοχές, γνώση και εμπειρία στις απαιτητικές συνθήκες της καθημερινότητας.

Η Κωνσταντίνα αποχώρησε τη Φάρμα και πήγε στα μπλόκα των αγροτών

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη κατέκτησε την 5η θέση στη φετινή Φάρμα

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη κατέκτησε την 5η θέση στη φετινή Φάρμα

Λόγω της αγροτικής της ζωής, η 22χρονη είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους περισσότερους συμπαίκτες της. Οι σωματικές εργασίες, το πρωινό ξύπνημα και οι δυσκολίες της φύσης δεν ήταν κάτι άγνωστο για εκείνη, γεγονός που τη βοήθησε να προσαρμοστεί γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στις συνθήκες της Φάρμας.

Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!

Η Κωνσταντίνα κατάγεται από το Κουτσό της Ξάνθης, όπου ζει και εργάζεται ως αγρότισσα στο πλευρό του πατέρα της. Καθημερινά συμμετέχει ενεργά στις γεωργικές εργασίες, συμβάλλοντας στη συγκομιδή και στη φροντίδα της σοδειάς, δείχνοντας έμπρακτα τη σύνδεσή της με τη γη και την αγροτική ζωή.

 

@__korh__traktera__ Για παμε λιγο η αγροτες 👩🏽‍🌾🚜🫶🏽😂 #κορητρακερα #👩🏽‍🌾 #foryou #🚜🚜🚜💯💯👍 #πατερατρακτερας #👨🏽‍🌾 #γαμωτοκερατομου #🚜 #fyp #🚜🚜🚜 #zetor #γαμωμπεςφοργιουυυ #αγροτισσα #κλαιω😂 #παμεδυνατα #🐑 #f ♬ πρωτότυπος ήχος - Οδός Καψούρας®

 

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, με τον προσωπικό της λογαριασμό να αριθμεί περισσότερους από 10.000 ακολούθους. Τα βίντεο που δημοσιεύει από την καθημερινότητά της συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, με τα likes και τα σχόλια να πέφτουν… βροχή.

 

@__korh__traktera__

🥀

♬ πρωτότυπος ήχος - Polytalados Music

 

Σε αρκετά από αυτά, τη βλέπουμε να οδηγεί με άνεση το τρακτέρ της, ενώ σε άλλα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τη σοδειά και τις αγροτικές της ασχολίες. Η πρώην παίκτρια της Φάρμας ντύνει μουσικά τα βίντεό της με επιτυχημένα λαϊκά άσματα, δείχνοντας ξεκάθαρα την προτίμησή της στο συγκεκριμένο είδος μουσικής.

 

