Η Κωνσταντίνα αποχώρησε τη Φάρμα και πήγε στα μπλόκα των αγροτών

Στο χθεσινό επεισόδιο, η Κωνσταντίνα ηττήθηκε από τον Ανδρέα στον Αχυρώνα και αποχώρησε από τη Φάρμα με το κεφάλι ψηλά.

Οι δοκιμασίες ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τώρα ξεκινά ένας άλλος αγώνας για την 22χρονη αγρότισσα από την Ξάνθη, καθώς συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις, όπως δήλωσε στο Breakfast@Star.

«Εσύ τι θα κάνεις τώρα;», τη ρώτησε η Ελένη Χατζίδου, με την Κωνσταντίνα να απαντά: «Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να πάμε στα χωράφια, να πάμε σε κανένα μπλόκο, γιατί έχουμε και τρακτέρ έξω».

«Ήταν ώρα να φύγω από τη Φάρμα»

Η πρώην παίκτρια τόνισε πως τερμάτισε στη θέση που ήθελε. «Πιστεύω ότι ήταν η ώρα να φύγω και με το παραπάνω. Και ήθελα να φύγω στην 5η θέση. Το έκανα, εγώ ήθελα να φύγω από μόνη μου. Δεν ξέρω κιόλας αν φάνηκε. Εγώ είχα μπει για το έπαθλο μέσα, αλλά από τη στιγμή που γνώρισα δύο-τρία άτομα, αυτό ήταν το έπαθλό μου. Δηλαδή, μερικοί πάνε για τα λεφτά, για ένα χρηματικό ποσό, και μετά όλο αυτό αλλάζει όταν γνωρίζεις άτομα».

Ωστόσο, αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο ήταν το... πρωινό ξύπνημα. «Πέρασα πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε ότι έπρεπε να σηκωθώ από εκεί που κοιμόμουν για να πάω να κάνω καμιά δοκιμασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόβλεψη της Κωνσταντίνας στο Breakfast@Star για τον μεγάλο νικητή της Φάρμας

Δε μετανιώνει για τίποτα, είπε, και μίλησε για το παρασκήνιο της κόντρας της με τη Βαλεντίνα «Η Βαλεντίνα είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, με αυτά που κατάλαβα εγώ. Μετά, όταν μιλήσαμε, άλλαξε όλο αυτό. Εντάξει, απλώς απαντούσε λίγο σπαστικά, ρώταγα μερικά πράγματα και εκείνη γύρναγε την πλάτη και έφευγε. Εμένα αυτά τα πράγματα δε μου αρέσουν. Οπότε από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό με τη Βαλεντίνα».

Η πρόβλεψη για τον νικητή της Φάρμας

Τέσσερις farmers έχουν παραμείνει στον διαγωνισμό και ο τελικός πλησιάζει! Ποιος προβλέπει ότι θα είναι ο μεγάλος νικητής;

«Με τον Λευτέρη είμαστε πιο κοντά. Πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης, δυναμικός και στα παιχνίδια τα πήγαινε μια χαρά, οπότε πιστεύω ότι αυτός θα το πάρει», απάντησε η Κωσταντίνα.

