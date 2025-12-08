Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!

Το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας τα είχε όλα! Δύσκολη δοκιμασία ασυλίας και ακόμα πιο δύσκολη δοκιμασία αποχώρησης. Η Κωνσταντίνα και ο Αντρέας ήταν οι δύο παίκτες που βρέθηκαν στον Αχυρώνα να μονομαχούν διεκδικώντας τη θέση τους στη Φάρμα.

Αν και οι δύο «τα έδωσαν όλα», μόνο ένας τους μπορούσε να παραμείνει. Αυτός ήταν ο Αντρέας. Έτσι, το «ταξίδι» της Κωνσταντίνας στη Φάρμα τελειώνει εδώ. Η παίκτρια τα κατάφερε περίφημα μέχρι εδώ και μαζί με τη Ζωή που παραμένει αποτέλεσαν τις δύο καλύτερες παίκτριες της φετινής σεζόν!

Η αποχώρηση της Κωνσταντίνας ήταν μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της φετινής σεζόν της «Φάρμας». Αν και η ίδια μπήκε στο παιχνίδι με στόχο το έπαθλο, από την αρχή η εμπειρία την έκανε να ζήσει μοναδικές στιγμές και να δημιουργήσει σχέσεις που θα θυμάται για πάντα.

Στον αποχαιρετισμό της, η Κωνσταντίνα μίλησε με ειλικρίνεια για την κούραση, την πείνα και την ανάγκη να επιστρέψει στους αγαπημένους της. «Τι έχω να πω... κουράστηκα πάρα πολύ, νυστάζω. Θέλω να πάω σπίτι μου, να μιλήσω με το γλυκουλινάκι μου, με τον μπαμπά μου, να φάω ό,τι παϊδάκι είναι να φάω», είπε συγκινημένη. Παράλληλα, τόνισε ότι φεύγει γεμάτη από αυτή την εμπειρία και τις φιλίες που δημιούργησε: «Νιώθω πολύ γεμάτη. Έχω γνωρίσει παιδιά – Τζότζο, Έλενα, Κωνσταντίνο – και χαίρομαι που έφτασα μέχρι εδώ».

Αποχαιρετώντας την Κωνσταντίνα, ο Αντρέας είπε: «Χαίρομαι που έπαιξα με τη δεύτερη καλύτερη παίκτρια. Η πρώτη είναι ακόμα εδώ και είναι πολύ καλή παίκτρια. Μπράβο της».

Η ίδια η παίκτρια, έκλεισε τον λόγο της με αισιοδοξία και χαμόγελο, παρόλη τη συγκίνηση: «Αποχωρώ γεμάτη, χορτασμένη! Μόνο από τη Φάρμα, γιατί από το φαΐ δεν είμαι χορτασμένη.. Τσάο. Τσάο, τα λέμε σε λίγο. Πάμε, πάμε, παϊδάκια».