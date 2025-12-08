Pirelli: O Norris επέλεξε διαφορετική στρατηγική ελαστικών

Ο Lando Norris είναι ο 35ος διαφορετικός πρωταθλητής στα 75 χρόνια της Formula 1, αφού κατέκτησε την τρίτη θέση που χρειαζόταν για να πάρει τον τίτλο των οδηγών στο Grand Prix του Abu Dhabi. Η ομάδα του, η McLaren, είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα των κατασκευαστών στη Σιγκαπούρη. Ο Max Verstappen της Red Bull κέρδισε στον αγώνα εκκινώντας από την pole position, ενώ ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, Oscar Piastri, τερμάτισε δεύτερος.

Οι τρεις οδηγοί υιοθέτησαν διαφορετικές στρατηγικές ελαστικών για τον αγώνα των 58 γύρων, ο οποίος εκκίνησε στις 17:00 τοπική ώρα (15:00 Ελλάδος) στη δύση του ηλίου και συνεχίστηκε για σχεδόν δύο ώρες με την καρό σημαία να πέφτει υπό το φως των προβολέων, μέσα στη νύχτα. Ο Verstappen εκκίνησε με τη μέση γόμα και στη συνέχεια άλλαξε σε σκληρή στον 24ο γύρο. Ο Piastri έκανε το αντίθετο, εκκινώντας με τη σκληρή και μεταβαίνοντας στη μέση γόμα στον 42ο γύρο. Ο Norris ωστόσο έκανε δύο αλλαγές ελαστικών: Εκκίνησε με τη μέση γόμα και στη συνέχεια ολοκλήρωσε δύο μέρη αγώνα με τη σκληρή για να φτάσει στον τερματισμό. Ο Piastri κατάφερε στην πραγματικότητα να περάσει τον έτερο οδηγό της McLaren στον πρώτο γύρο, παρότι είχε το πιο σκληρό ελαστικό, αλλά η στρατηγική που επιλέχθηκε για τον Norris ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την τελευταία θέση του βάθρου που απαιτούνταν για να πάρει τον τίτλο με διαφορά δύο βαθμών από τον Verstappen.

Οι τρεις γόμες επιλέχθηκαν για την εκκίνηση, με ορισμένους οδηγούς πιο πίσω στην κατάταξη να εκκινούν με το μαλακό ελαστικό. Ο Nico Hulkenberg της Sauber, ο οποίος γιόρταζε το 250ό του grand prix, ήταν ένας από αυτούς: κέρδισε περισσότερες θέσεις από κάθε άλλον οδηγό – εννέα – αφού ξεκίνησε από την P18 και τερμάτισε ένατος με στρατηγική δύο pit stop. Χωρίς αυτοκίνητα ασφαλείας, εγκαταλείψεις ή κίτρινες σημαίες, ήταν μια ευθεία μάχη μέχρι τον τερματισμό: με τους τρεις οδηγούς που κυριάρχησαν τη σεζόν να καταλαμβάνουν τις θέσεις του βάθρου.