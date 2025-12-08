Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας, την Τρίτη 9/12 στις 21.00, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 23:52 StarLight - Πάνος Μπάκας: «Η τέχνη είναι η υπέρτατη παρηγοριά»
08.12.25 , 23:40 Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!
08.12.25 , 23:28 Μάρα Ζαχαρέα: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο σαλόνι της
08.12.25 , 23:25 Pirelli: O Norris επέλεξε διαφορετική στρατηγική ελαστικών
08.12.25 , 23:15 Ελληνικό ρύζι: Χαμηλές τιμές στους παραγωγούς, ακριβό στα σούπερ μάρκετ
08.12.25 , 23:10 Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!
08.12.25 , 22:50 Κωνσταντίνα vs Ανδρέας: Ποιος κέρδισε τη μονομαχία στον αχυρώνα;
08.12.25 , 22:30 Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!
08.12.25 , 22:23 Καλύβια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο
08.12.25 , 22:00 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο νικητές και οι δύο ηττημένοι!
08.12.25 , 21:54 Φωτεινή Πετρογιάννη: Το βίντεο με τα πρώτα βήματα του γιου της
08.12.25 , 21:45 Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
08.12.25 , 21:25 Φάρμα: Η αντίδραση του Δημήτρη όταν είδε τη σημερινή δοκιμασία ασυλίας
08.12.25 , 21:00 LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
08.12.25 , 20:58 Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Τέλος στη διαμάχη για τα περιουσιακά - Τι αποφάσισαν
Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!
Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
Μάρα Ζαχαρέα: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο σαλόνι της
Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος: «Τάισα γαλατάκι ένα μικρό - Να πάνε χορτάτα...»
Φάρμα: «Η δοκιμασία απαιτεί να... θάψεις τον συνάδελφό σου!»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του 34ου επεισοδίου

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό! Στο επεισόδιο της Δευτέρας 8/12, η Κωνσταντίνα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε, αποχαιρετώντας το «όνειρο» της Φάρμας. Μετά την τελική μονομαχία στον Αχυρώνα ανάμεσα σε Κωνσταντίνα και Αντρέα, η Κωνσταντίνα ήταν αυτή που δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειές της, η παίκτρια δεν τα κατάφερε, κι έτσι, αποχαιρέτησε τη «Φάρμα» λίγο πριν... φτάσει στην πηγή!

Φάρμα - Trailer Τρίτη 9/12/25 - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Η «Φάρμα» μπαίνει πλέον και επίσημα στην πιο καυτή φάση της. Την Τρίτη 9/12, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ένα επεισόδιο με αδιάκοπη ένταση, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό ξεκινά. Δημήτρης, Ζωή, Λευτέρης και Αντρέας αποτελούν την τελική τετράδα για φέτος!

Όπως ακούγεται στο τρέιλερ, κάθε επεισόδιο φέρνει και μία αποχώρηση, ενώ οι ισορροπίες ανάμεσα στους εναπομείναντες παίκτες γίνονται πιο εύθραυστες από ποτέ.

Οι 4 φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

ΦΑΡΜΑ

Οι στρατηγικές συμμαχίες, τα κρυφά σχέδια και οι προσωπικές εντάσεις έρχονται στο προσκήνιο, με τους παίκτες να αποκαλύπτουν όσα μέχρι τώρα έκρυβαν πίσω από χαμόγελα και ήπιες συμπεριφορές. Οι φράσεις που ακούγονται στο βίντεο δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για το τι θα ακολουθήσει.

Το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες είναι τεταμένο. Υπονοούμενα, κατηγορίες και αλληλοκαρφώματα πρωταγωνιστούν, με κάποιος να προειδοποιούν για ύπουλες κινήσεις: «Θα προσέξεις τον αδερφό που είναι μέσα, γιατί είναι φίδι, κολοβό!».

ΦΑΡΜΑ

Η ατάκα πέφτει σαν... βόμβα στο τρέιλερ.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας την Τρίτη 9/12 στις 21.00, στο STAR!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
TRAILER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top