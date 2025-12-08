Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό! Στο επεισόδιο της Δευτέρας 8/12, η Κωνσταντίνα ήταν η παίκτρια που αποχώρησε, αποχαιρετώντας το «όνειρο» της Φάρμας. Μετά την τελική μονομαχία στον Αχυρώνα ανάμεσα σε Κωνσταντίνα και Αντρέα, η Κωνσταντίνα ήταν αυτή που δεν κατάφερε να συνεχίσει στο παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειές της, η παίκτρια δεν τα κατάφερε, κι έτσι, αποχαιρέτησε τη «Φάρμα» λίγο πριν... φτάσει στην πηγή!

Φάρμα - Trailer Τρίτη 9/12/25 - Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Η «Φάρμα» μπαίνει πλέον και επίσημα στην πιο καυτή φάση της. Την Τρίτη 9/12, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ένα επεισόδιο με αδιάκοπη ένταση, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό ξεκινά. Δημήτρης, Ζωή, Λευτέρης και Αντρέας αποτελούν την τελική τετράδα για φέτος!

Όπως ακούγεται στο τρέιλερ, κάθε επεισόδιο φέρνει και μία αποχώρηση, ενώ οι ισορροπίες ανάμεσα στους εναπομείναντες παίκτες γίνονται πιο εύθραυστες από ποτέ.

Οι 4 φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

Οι στρατηγικές συμμαχίες, τα κρυφά σχέδια και οι προσωπικές εντάσεις έρχονται στο προσκήνιο, με τους παίκτες να αποκαλύπτουν όσα μέχρι τώρα έκρυβαν πίσω από χαμόγελα και ήπιες συμπεριφορές. Οι φράσεις που ακούγονται στο βίντεο δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για το τι θα ακολουθήσει.

Το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες είναι τεταμένο. Υπονοούμενα, κατηγορίες και αλληλοκαρφώματα πρωταγωνιστούν, με κάποιος να προειδοποιούν για ύπουλες κινήσεις: «Θα προσέξεις τον αδερφό που είναι μέσα, γιατί είναι φίδι, κολοβό!».

Η ατάκα πέφτει σαν... βόμβα στο τρέιλερ.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας την Τρίτη 9/12 στις 21.00, στο STAR!