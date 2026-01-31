Θρήνος στον αθλητισμό: Κατέρρευσε στο γήπεδο 33χρονος μπασκετμπολίστας

Ο Παναγιώτης Κρέτσης πέθανε ξαφνικά την ώρα του αγώνα

Θρήνος Για 33χρονο Μπασκετμπολίστα Που Κατέρρευσε Στο Γήπεδο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θρήνος στον χώρο του αθλητισμού μετά τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου μπασκετμπολίστα, ο οποίος κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο

Η είδηση του χαμού του Π. Κ. έχει συγκλονίσει όσους τον γνώριζαν, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό και δραστήριο άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό. 

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/1), κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ ’80 – Εθνικός ΓΣ, για τη Δ’ κατηγορία της ΕΣΚΑ. Ο 33χρονος αθλητής κατέρρευσε ξαφνικά στο παρκέ και, παρά τις προσπάθειες για την ανάνηψή του, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, σύμφωνα με το lamianow.gr

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ), εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση, ενώ ανάλογο μήνυμα εξέδωσε και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) για τον αδόκητο χαμό του αθλητή του Ρουφ ’80. 

Ο Π. Κ. καταγόταν από τη Στυλίδα και τα τελευταία χρόνια στην εργαζόταν στην Αθήνα. Ωστόσο ετοιμαζόταν να επιστρέψει μόνιμα στον τόπο του, καθώς είχε ήδη διοριστεί στη Δημοτική Αστυνομία.  

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ για τον θάνατο του μπασκετμπολίστα

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Π. Κ.ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:

Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.
Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.
Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τον θάνατο του μπασκετμπολίστα

«O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Π. Κ., κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. «Καλό ταξίδι», Παναγιώτη».

