Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή

Το βράδυ αρχίζουν τα δύσκολα με τη νέα κακοκαιρία, ενώ πιο επικίνδυνα θα είναι τα φαινόμενα αύριο. Ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς μετέδωσε τις τελευταίες προγνώσεις για το ποιες περιοχές θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη.

Όπως ανέφερε, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό προσεγγίζει τη χώρα και αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου, με κορύφωση την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα επεκταθούν ανατολικά, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Έντονες Καταιγίδες στην Αττική νωρίς το πρωί και το απόγευμα

Η Αττική θα δεχτεί δύο κύματα έντονης κακοκαιρίας, το πρώτο νωρίς το πρωί της Κυριακής και το δεύτερο προς το απόγευμα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κακοκαιρία θα πλήξει και τα νότια προάστια της Αθήνας, τα οποία αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα στην πρόσφατη κακοκαιρία.

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και την ανάλυση του Θ. Κολυδά οι περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο είναι:

Οι περιοχές με κόκκινο συναγερμό για την κακοκαιρία την Κυριακή

-Πελοπόννησος (νοτιοδυτικά τμήματα, ιδιαίτερα Μεσσηνία και Λακωνία)

-Θεσσαλία (με έμφαση σε Μαγνησία και Καρδίτσα)

- Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία και Χαλκιδική)

Θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Αναμένονται άνεμοι έως και 9 μποφόρ, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Από το πρωί της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, ενώ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σημαντικά, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων.