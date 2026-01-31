Καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ!

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση, βίντεο Star
Πρώτη Δημοσίευση: 31.01.26, 08:52
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ για την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου! 

Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κακοκαιρία Kristin: Σε συναγερμό 7 περιοχές - Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
 

Νέο κύμα κακοκαιρίας με έντονα φαινόμενα 

Ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς έγραψε στην ανάρτησή του, στην προσωπική του σελίδα στο facebook:   

«Από τον Βορρά κατεβαίνει κρύος αέρας με θυελλώδεις βοριάδες. Από τον Νότο ανεβαίνει ζεστός και υγρός αέρας. Όταν αυτοί οι δύο αέρηδες συναντιούνται, δεν περνάνε ο ένας δίπλα από τον άλλον αλλά ούτε και "συγκρούονται -που λένε πολλοί. Εκεί ακριβώς δημιουργούνται ισχυρές συγκλίσεις, δηλαδή σημεία όπου ο αέρας αναγκάζεται να ανολισθήσει ( να ανέβει προς τα πάνω) . 
Ο αέρας που ανεβαίνει γεννά σύννεφα, βροχές και καταιγίδες. Οι  άνεμοι δυναμώνουν και αλλάζουν κατεύθυνση και τα φαινόμενα μπορούν να είναι έντονα αλλά και απότομα. Αυτό φαίνεται καθαρά το πρωί της Κυριακής, με το πέρασμα του μετώπου όπου είναι σαν να περνά ένα «σύνορο» όπου ο ένας καιρός διώχνει τον άλλο».

 

 

Πρόγνωση ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο 31/1/2026

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο αναμένονται στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχέςκαι κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.


Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 1/2/2026  

Αύριο Κυριακή σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, τηνΚρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων
αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

