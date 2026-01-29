Κακοκαιρία Kristin: Σε συναγερμό 7 περιοχές - Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 29/1 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές για το νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας. Η Kristin αναμένεται να πλήξει 7 περιοχές, που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη 29/1 πρόβλεπεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου την Ήπειρο τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα τη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα την Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Αρκετά συχνά, οι μετεωρολόγοι συνηθίζουν να δίνουν ονόματα στις κακοκαιρίες.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το όνομα «Κristin» το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε «Kristin» και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας( IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή».

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 29/1 από την ΕΜΥ

Για σήμερα Πέμπτη 29/1 αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και απότο απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμεναθα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

