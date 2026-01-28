Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Νέα κακοκαιρία από αύριο, Πέμπτη

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για μια νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα με ισχυρά φαινόμενα αύριο, Πέμπτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με αυτό πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.



Κολυδάς: «Τοπικά έντονος υετός στην Αθήνα χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία»

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου του Star, Θοδωρή Κολυδά, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή για βροχές και τοπικές καταιγίδες τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα πιθανολογικά μετεγράμματα, τα περισσότερα σενάρια δείχνουν μέτριες ημερήσιες ποσότητες βροχής, με πιθανές τοπικές αυξήσεις κυρίως την Πέμπτη και δευτερευόντως την Κυριακή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά αναφέρει:

«ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΕΩΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Με βάση την εικόνα του ensemble, τα περισσότερα σενάρια δίνουν μέτριες ημερήσιες ποσότητες, όμως υπάρχει μικρή πιθανότητα σε ορισμένα 6ωρα (κυρίως Πέμπτη και δευτερευόντως Κυριακή) να προκύψουν τοπικά υψηλότερα ύψη βροχής. Συνιστάται απλή επιφυλακή: παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων, προσοχή σε σημεία που πλημμυρίζουν εύκολα (υπόγεια, χαμηλά περάσματα/ρέματα) και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων την ώρα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων. Η κατάσταση δεν δείχνει γενικευμένη ακρότητα, αλλά η τοπικότητα και η χρονική συμπύκνωση του υετού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Την Πέμπτη στην Αθήνα η πιθανότητα για πάνω από 20 mm/ημέρα είναι 15–25%(χαμηλή–μέτρια πιθανότητα) , το Σάββατο μόλις 5% ή και χαμηλότερη και την Κυριακή 5-15% (χαμηλή , αλλά όχι μηδενική). Αυριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα ακολουθήσει αναλυτική πρόγνωση».

Η χώρα μπαίνει σε περίοδο συνεχόμενων κακοκαιριών, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν πολλές περιοχές».

Μαρουσάκης: «Νέα κύματα κακοκαιρίας φέρνουν ισχυρές βροχές και νοτιάδες»

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα εισέρχεται σε περίοδο συνεχόμενων κακοκαιριών, με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από την κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει, τα συστήματα αυτά φέρνουν βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες, κυρίως στο Ιόνιο και το Αιγαίο, και φαίνεται ότι η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι, παρά τις κακοκαιρίες, δεν αναμένεται αξιόλογο κρύο σε χαμηλά υψόμετρα για τις επόμενες ημέρες.

Τσατραφύλλιας: «Δύο κύματα κακοκαιρίας φέρνουν βροχές και καταιγίδες»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας από την πλευρά του σε ανάρτησή του αναφέρει ότι δύο κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδείνωσης.

Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε δύο 48ωρα, από την Τετάρτη έως την Πέμπτη και από το Σάββατο έως την Κυριακή. Το νέο αυτό κύμα θα επηρεάσει την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης έως το πρωί του Σαββάτου και από το απόγευμα της Κυριακής και μετά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι "ζόρικο", καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο».