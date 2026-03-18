Αγγελική Ηλιάδη: Το τηλεφώνημα του γιου της στην αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο podcast Unblock, στην οποία εξομολογήθηκε δημόσια ότι είχε υποστεί κακοποίηση από τον σύντροφό της και πατέρα του πρώτου της παιδιού, Μπάμπη Λαζαρίδη. Ο επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή μετά από δολοφονική επίθεση, τον Δεκέμβριο του 2008.

Η οικογένειά του κάνει λόγο για ψευδείς δηλώσεις και κατηγορεί την τραγουδίστρια για προσβολή της μνήμης του νεκρού. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών μίλησαν στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Παπαδόπουλος: «Η συνέντευξη αφορά στην Αγγελική Ηλιάδη κι όχι στον Μπάμπη Λαζαρίδη»

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος της Ηλιάδη, αποκάλυψε πως η τραγουδίστρια είχε την αίσθηση και την ανησυχία ότι οι δηλώσεις αυτές θα προκαλούσαν δυσαρέσκεια στην οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη, ενώ απάντησε και στο ερώτημα γιατί να προχωρήσει σε αυτήν την εξομολόγηση η ίδια, εφόσον ο άνδρας αυτός είναι νεκρός.

«Ήδη, είχα ενημερωθεί λίγες μέρες πιο πριν ότι έχει γίνει μία συνέντευξή της στα πλαίσια της συνέντευξης που αφορούσε την ίδια βέβαια κι όχι τον πρώην σύντροφό της κι εκμυστηρεύσεις, αφηγήσεις σχετικές με την προσωπική της ζωή. Αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες και στοιχεία της σχέσης με τον αείμνηστο Μπάμπη Λαζαρίδη», είπε αρχικά ο δικηγόρος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

«Είχε την αίσθηση, την υπόνοια, την ανησυχία ότι ενδεχομένως οι πληροφορίες που είχε δώσει στα πλαίσια της συνέντευξης αυτής θα προκαλούσαν δυσαρέσκεια στην πλευρά της οικογένειας του Λαζαρίδη. Ήταν κάτι για το οποίο ήμασταν ενήμεροι και τελικά η πρόβλεψή της επαληθεύτηκε, γιατί πράγματι με τη δημοσίευση τμημάτων της συγκεκριμένης συνέντευξης υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις», αποκάλυψε.

Αγγελική Ηλιάδη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, το 2007/ NDP

«Σημειώθηκαν δημόσιες δηλώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και προειδοποιήσεις να μη δημοσιευτεί στο σύνολό της η επίδικη συνέντευξη, προειδοποιήσεις βέβαια που -κατά την ταπεινή μας άποψη- αποτελούν έμμεση απειλή προς την ίδια και μας αφήνουν παντελώς αδιάφορες, δηλαδή η συνέντευξη θα δημοσιευτεί κανονικά», επισήμανε.

«Μέσα στην προσωπική της αφήγηση επέλεξε να μιλήσει τώρα, έχοντας το παιδί της πλέον ενήλικο και σε πλήρη γνώση και συνείδηση των καταστάσεων που είχαν προηγηθεί, δημόσια για όλα όσα βίωσε η ίδια και όσες τραυματικές καταστάσεις δοκίμασε, εμπειρίες που είχε στα πλαίσια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι μια προσωπική της εκμυστήρευση κι ένα άνοιγμα της ψυχής της. Σπάει τη σιωπή της, σε σχέση με όλα όσα της συνέβησαν. Είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια δημόσιου λόγου, που επανειλημμένως λέμε, ότι θα πρέπει όλα τα θύματα να ανοιχτούν, να μιλήσουν δημόσια, να καταγγείλουν τέτοιου είδους συμπεριφορές», τόνισε ο δικηγόρος.

Τέλος, τόνισε πως η συνέντευξη αφορά στην ίδια την Αγγελική Ηλιάδη κι όχι στον Μπάμπη Λαζαρίδη. «Όταν κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση μιλάει για τον εαυτό της, την προσωπική της ζωή και τα προσωπικά της δεδομένα. Άλλωστε όπως θα δείτε στα πλαίσια της ίδιας συνέντευξης ακούγονται και πράγματα τα οποία είναι θετικά για τον αείμνηστο Λαζαρίδη, άρα εδώ δε γίνεται μια περιγραφή, ένα ψυχογράφημα του αείμνηστου που δε βρίσκεται πλέον στη ζωή. Υπάρχει μια διήγηση που αφορά καθαρά στην προσωπική ζωή του προσώπου που δίνει τη συνέντευξη, το οποίο, όπως σας είπα έχει και την ιδιότητα του δημοσίου προσώπου, θα ήταν υποκριτικό και θα φαινόταν να τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, εάν την ίδια στιγμή που βγαίνουμε δημόσια και καλούμε όλα τα θύματα κακοποίησης ψυχικής ή σωματικής να βγουν, να σπάσουν τη σιωπή τους, να μιλήσουν δημόσια για όσα τα ίδια έχουν βιώσει, να θεωρούμε ότι είναι πέρα από τα όρια η εκμυστήρευση της συγκεκριμένης γυναίκας», ανέφερε.

«Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει γιατί μιλάει για τον εαυτό της, όπως και κάθε άλλη γυναίκα που αντίστοιχα βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Το γεγονός ότι δε βρίσκεται πλέον εν ζωή το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει σχέση με την αφήγηση της ιστορίας που ίδια βίωσε», κατέληξε ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

Δικηγόρος οικ.Λαζαρίδη: «Γίνεται αναφορά σε κάποιον, ο οποίος δε βρίσκεται στη ζωή»

Η δικηγόρος της οικογένειας Λαζαρίδη, Κατερίνα Μαυροειδή, απάντησε στην ίδια εκπομπή ότι «ο κ. Παπαδόπουλος εκφράζει τη δική του γραμμή, διότι εκπροσωπεί την κ. Ηλιάδη. Εγώ έχω να πω τα εξής: όσον αφορά στον ισχυρισμό ότι δεν αφορά η συνέντευξη τον Μπάμπη Λαζαρίδη, σαφώς και τον αφορά και προσβάλλεται η μνήμη του ανθρώπου αυτού. Βλέπουμε ότι μετατοπίζεται το ζήτημα στο κομμάτι των κακοποιημένων γυναικών, στο οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μη στηρίζουμε τις κακοποιημένες γυναίκες. Όμως εδώ, γίνεται αναφορά στο πρόσωπο, στη μνήμη ενός ανθρώπου, ο οποίος δε βρίσκεται στη ζωή για να υιοθετήσει ή να αποποιηθεί τους ισχυρισμούς αυτούς».

Σε άλλο σημείο, τόνισε πως «δεν πρέπει να αγνοούμε και το γεγονός ότι υπάρχει και ένα άλλο παιδί από τον Μπάμπη τον αείμνηστο Λαζαρίδη, (τον γιο του με την Πόπη Μαλλιωτάκη), το οποίο έχει ζήσει κι αυτό το παιδί καλώς ή κακώς μια τραυματική εμπειρία.

Όσα είπε η δικηγόρος της οικογένειας Λαζαρίδη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω και πού θέλω να καταλήξω για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι γιατί υποβλήθηκε η δήλωση αυτή η δημόσια από την Αγγελική Ηλιάδη και εάν αφορά την κακοποίησή της, που αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πάρω θέση ούτε το αποκλείω ούτε το επιβεβαιώνω. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Από την άλλη όμως, υπάρχουν δύο παιδιά, υπάρχει μια άλλη οικογένεια και υπάρχει και η οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη, η μητέρα και οι αδελφές», επισήμανε.

«Θα έπρεπε να υπάρχει ο σεβασμός στη μνήμη αυτού του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος αυτός, επαναλαμβάνω και επιμένω και τοποθετούμαι, ότι δε βρίσκεται στη ζωή μετά από 17 χρόνια», τόνισε.

Η κ.Μαυροειδή είπε επίσης πως δεν μπορεί να γνωρίζει τον λόγο και την αιτία που προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις τώρα η Αγγελική Ηλιάδη.

«Εγώ ως δικηγόρος που εκπροσωπώ την οικογένεια, εστιάζω στο ζήτημα της προσβολής του νεκρού στη μνήμη του αείμνηστου Μπάμπη Λαζαρίδη», πρόσθεσε.

Αγγελική Ηλιάδη με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η δικηγόρος της οικογένειας Λαζαρίδη επιβεβαίωσε στις Αλήθειες με τη Ζήνα πως η αδελφή του, Λίτσα Λαζαρίδη, την ενημέρωσε για την επικοινωνία που είχε ο ανιψιός της – γιος της Αγγελικής Ηλιάδη- μαζί της, ζητώντας της να μην προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες, «αλλά μου έδωσε την εντολή να προχωρήσω», αποκάλυψε.

Τέλος, τον λόγο πήρε ξανά ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, κ. Παπαδόπουλος. «Ακούω ότι όταν ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιδοθεί σε τέτοια συμπεριφορά και δε βρίσκεται πλέον στη ζωή, δε θα πρέπει να γίνεται αναφορά του συγκεκριμένου γεγονότος. Διαφωνώ κάθετα, με βρίσκει αντίθετο αυτή η προσέγγιση. Κάθε άνθρωπος, γυναίκα, παιδί, άντρας που αποτελεί αντικείμενο κακοποίησης έχει αναφαίρετο προσωπικό δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή αισθανθεί έτοιμος -και θα έλεγα το συντομότερο δυνατό-, να ανοίξει την ψυχή του, να σπάσει τη σιωπή του, να καταγγείλει την όποια κακοποίηση υφίσταται. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά της και το άσκησε όπως μπορούσε και όταν έκρινε η ίδια ότι είχε τη σχετική δυνατότητα. Κατάφερε έστω και τώρα να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει για αυτό, στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, μιας προσωπικής της εκμυστήρευσης και όχι μιας οποιασδήποτε κακόβουλης κριτικής για τον άλλοτε σύντροφο της».