Cash or Trash: Ο Μανσούρ φέρνει ένα αντικείμενο από την πατρίδα του

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.03.26 , 13:35 Θωμόπουλος: «Δεν έχω όνειρο να συνεργαστώ ξανά με τον Φιλιππίδη»
18.03.26 , 13:31 Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ
18.03.26 , 13:26 Ιράν: Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ
18.03.26 , 12:57 TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!
18.03.26 , 12:32 Cash or Trash: Ο Μανσούρ φέρνει ένα αντικείμενο από την πατρίδα του
18.03.26 , 12:32 Βόρεια Κορέα: Νικητής των εκλογών ο Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93%
18.03.26 , 12:31 Άση Μπήλιου: Νέα Σελήνη στις 19/3 σε Εξάγωνο με τον Ουρανό
18.03.26 , 12:29 Youth Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ στους 18αρηδες
18.03.26 , 12:11 DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη
18.03.26 , 12:10 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το φαγητό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
18.03.26 , 11:49 Σκότωσε τον άνδρα της και μετά έγραψε βιβλίο για το... πένθος της
18.03.26 , 11:49 MasterChef: Το δώρο που έλαβε ο Γιώργος και η αφιέρωσή του
18.03.26 , 11:48 Μιχάλης Βαλάσογλου: Η ζωγραφική, το θέατρο και η σχέση του με την πατρότητα
18.03.26 , 11:17 Κωνσταντάκη: «Βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί»
18.03.26 , 11:15 Κατερίνα Βρανά: Το αρνητικό σχόλιο για την αναπηρία της και η αντίδρασή της
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Η Αθηνά Οικονομάκου σε φάση restart: «Σημάδι για να με πάρετε σοβαρά»
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Περισσότερα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 18 Μαρτίου, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, με τον Θάνο Λούδο να εκτιμά τα αντικείμενά τους.
  • Ο Μανσούρ, Πακιστανός που ζει στην Ελλάδα 25 χρόνια, φέρνει ένα παραδοσιακό αντικείμενο από την πατρίδα του.
  • Η Άννυ και η Σοφία συμμετέχουν επίσης, με την Άννυ να αιφνιδιάζεται από την εκτίμηση του Θάνου.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει διάσημους πωλητές και νέους αγοραστές που διεκδικούν συλλεκτικά αντικείμενα.
  • Το Cash or Trash επιστρέφει στο Star, προσφέροντας ευκαιρίες για κέρδη και ανατροπές στην εκτίμηση αντικειμένων.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Σοφία έρχεται στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο που έχει παρουσιαστεί ξανά στο παρελθόν. Ωστόσο, η ίδια πιστεύει ότι ο πωλητής είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Η περίπτωση της πωλήτριας αποδεικνύει, τελικά, ότι η διπλωματικότητα και η ευελιξία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες σε μια δημοπρασία για την επίτευξη μιας επιτυχημένης συμφωνίας.

Η Άννυ ομολογεί στη Δέσποινα Μοιραράκη ότι περίμενε με ανυπομονησία τη στιγμή που θα βρισκόταν στο Cash Or Trash, την αγαπημένη της εκπομπή. Την εκτίμηση, όμως, του Θάνου Λούδου για το αντικείμενό της δεν την περίμενε και δείχνει να αιφνιδιάζεται. Η πωλήτρια από τα βόρεια προάστεια, όμως. δεν πτοείται και παραμένει αμετακίνητη στο ποσό που θέλει να ακούσει ως προσφορά από τους αγοραστές, προκειμένου να αποχωριστεί το φωτεινό αντικείμενό της.

Ο Μανσούρ, με καταγωγή από το Πακιστάν, ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, στα δικά του πλέον καταστήματα, τα τελευταία 25 χρόνια. Η παραμονή του στη χώρα μας ήταν μια συνειδητή επιλογή, αφού βρήκε αγάπη, ζεστασιά και την ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Στο Cash Or Trash έρχεται με ένα αντικείμενο που αποτελεί βασικό παραδοσιακό στοιχείο της κουλτούρας της πατρίδας του. Το όνομα του Μανσούρ στα πακιστανικά σημαίνει «πάντα κερδισμένος». Θα καταφέρει, άραγε, να φύγει και από την εκπομπή κερδισμένος;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Ένα αλογάκι εντυπωσιάζει τους αγοραστές με το μέγεθός του

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! 

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top