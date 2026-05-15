Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για το ατύχημα του παιδιού της

Χαμογελαστός, παρά το τρομακτικό ατύχημα που βίωσε και τον ακρωτηριασμό του, εμφανίστηκε ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του γνωστού ριάλιτι επιβίωσης.

Ο 21χρονος τις επόμενες ώρες θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι και θα νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Θα τον χειρουργήσει Έλληνας γιατρός. Στόχος είναι να σωθεί ο αστράγαλος στο δεξί του πόδι.

«Δοξάζω τον Θεό που το παιδί μου είναι καλά. Αντί να του δίνουμε εμείς δύναμη, μας δίνει εκείνος. Τον περιμένει δύσκολος αγώνας, αλλά θα σταθεί όρθιος. Το παλικάρι μου δεν πάει πουθενά χωρίς τον σταυρό του και το κομποσκοίνι του. Την ημέρα που έγινε το ατύχημα έβγαλε τον σταυρό του για να μην τον χάσει. Αυτό που μου ζήτησε ο Σταύρος είναι μια προσευχή για εκείνον», δήλωσε η μητέρα του μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Σταύρος Φλώρος: Έκανε βουτιά για να γλιτώσει από το σκάφος που ερχόταν κατά πάνω του

Ο Σταύρος Φλώρος έχασε το αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ψάρευε μαζί με συμπαίκτη του και είχαν τη σημαδούρα μαζί τους, όταν ένα τουριστικό σκάφος κινήθηκε καταπάνω τους με ταχύτητα.

Ο φίλος του Σταύρου το αντιλήφθηκε και του φώναξε. Ο νεαρός, για να σωθεί, έκανε βουτιά. Η προπέλα, όμως, τον χτύπησε στα πόδια.

Ο 21χρονος τις επόμενες ώρες θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι και θα νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Θα τον χειρουργήσει Έλληνας γιατρός. Στόχος είναι να σωθεί ο αστράγαλος στο δεξί του πόδι.

Ο Σταύρος προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια με 10 παιδιά. Πριν μπει στο ριάλιτι, ασχολούνταν με τη μελισσοκομία και το ποδόσφαιρο, ενώ σπουδάζει Οικονομικά και Λογιστική.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο του Star