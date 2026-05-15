Νέα προκλητική αντίδραση των Τούρκων προστίθεται στη μακρά λίστα των διεκδικήσεων της γείτονος και αυτή τη φορά αφορά στο ζεϊμπέκικο! Μια μαζική εκδήλωση χορού, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, που στοχεύει στο ρεκόρ Γκίνες, έχει εξοργίσει την Άγκυρα, η οποία υποστηρίζει ότι οι Έλληνες προσπαθούν να της κλέψουν την πατρότητα του συγκεκριμένου χορού.

Με άκρως προκλητικά δημοσιεύματα οι γείτονες Τούρκοι, τώρα μας κατηγορούν πως βάλαμε στο μάτι το... δικό τους παραδοσικό χορό. Με ιδιαίτερα ειρωνικά ρεπορτάζ επιχειρούν να βάλουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών διαφορών το ζεϊμπέκικο, δικεδικώντας την πατρότητά του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εφημερίδα Μιλιέτ, με εξοργιστικούς πηχυαίους τίτλους, κατηγορεί την Ελλάδα πως μετά από μια σειρά συνταγών και φαγητών, τα οποία τους κλέψαμε, τώρα οικειοποιούμαστε και την τουρκική κουλτούρα!

Αφορμή για τη νέα τουρκική πρόκληση στάθηκε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες χορευτές θα χορέψουν στην πλατεία Αριστοτέλους τον βαρύ, λεβέντικο χορό, που στην Ελλάδα έχει συνδεθεί άρρηκτα με το ρεμπέτικο τραγούδι. Στόχος η κατάρριψη του ρεκόρ Γκίνες, που μέχρι στιγμής κατέχει η Κύπρος.

«Αποφασίσαμε να "σπάσουμε" το ρεκόρ Γκίνες στο ζεϊμπέκικο γαι φιλανθρωπικό σκοπό, για την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ, γιατί ο χορός ενώνει τους ανθρώπους και δεν τους διαχωρίζει», σχολίασε ο χοροδιδάσκαλος στην «Ελληνική Εταιρεία Αλτσχάιμερ», Θεμιστοκλής Παραστατίδης.

Σχεδόν 15 μέρες μετά τη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης, η Τουρκία θα περάσει σε....πολιτιστική αντεπίθεση, με 5.000 Τούρκους χορευτές, οι οποίοι θα.... διεκδικήσουν το ρεκόρ Γκίνες, υπό το σύνθημα «Ο χορός είναι δικός μας».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star



