VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Υψηλή τεχνολογία και αγωωνιστικές επιδόσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 22:21 Ρόδος: Συγκίνηση για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο
15.05.26 , 21:53 Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο - Καταθέτει ο σύντροφός της
15.05.26 , 21:48 APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο άλμπουμ και η διαμαντένια απονομή
15.05.26 , 21:34 Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα φιλικά μας πλοία
15.05.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 15/5/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 102.000.000 ευρώ
15.05.26 , 21:12 Γιώργος Παπαδόπουλος: Όσα έγιναν στη λαμπερή του πρεμιέρα στον Πειραιά
15.05.26 , 21:03 Σταύρος Φλώρος: «Μου ζήτησε μια προσευχή» - Συγκλονίζει η μητέρα του
15.05.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Πρέπει να μας ανησυχεί η εμφάνιση του χανταϊού;
15.05.26 , 20:48 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI
15.05.26 , 20:40 Προκαλούν με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» οι Τούρκοι
15.05.26 , 20:39 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της
15.05.26 , 20:13 Νέα ελληνοτουρκική κόντρα: Οι Τούρκοι διεκδικούν και το ζεϊμπέκικο!
15.05.26 , 20:02 Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!
15.05.26 , 20:02 Συγγελίδης: Συνέδριο για την στρατηγική του ομίλου
15.05.26 , 19:51 Συνέδριο ΝΔ: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει το κόμμα ο Μητσοτάκης
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο - Καταθέτει ο σύντροφός της
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του GTI. Πενήντα χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου GTI, η μάρκα παρουσιάζει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που φέρει το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο έμβλημα: το εντελώς νέο ID. Polo GTI1.Ένα GTI της Volkswagen ξεχωρίζει πάντα με την πρώτη ματιά. Το νέο ID. Polo GTI ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen Pure Positive, με καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και στιβαρό πάτημα πάνω στις στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Εσωτερικό με αυθεντική ταυτότητα GTI
Οι κόκκινες διακοσμητικές ραφές στο νέο σπορ τιμόνι GTI, η κόκκινη ένδειξη στη θέση 12 η ώρα – στοιχείο εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό – και η λεπτή κόκκινη λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό δημιουργούν ένα περιβάλλον με καθαρά σπορ χαρακτήρα.Κόκκινες ραφές υπάρχουν επίσης στις πόρτες, στα εμπρός άκρα των premium σπορ καθισμάτων και στα πίσω καθίσματα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των καθισμάτων είναι επενδυμένες με ύφασμα που επανερμηνεύει το θρυλικό καρό μοτίβο tartan των ιστορικών GTI. Το κόκκινο έμβλημα GTI ενσωματώνεται στα ενιαία προσκέφαλα των εμπρός σπορ καθισμάτων, ενώ εμφανίζεται φωτιζόμενο και στο πολυλειτουργικό σπορ τιμόνι. Νέο στοιχείο στο τιμόνι αποτελούν και τα δύο paddles για τη ρύθμιση του επιπέδου ανάκτησης ενέργειας, προσθέτοντας έναν ακόμη τρόπο άμεσης αλληλεπίδρασης του οδηγού με το αυτοκίνητο.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Digital Cockpit με retro display
Το cockpit του ID. Polo GTI έχει καθαρή και ισορροπημένη διάταξη. Το Digital Cockpit και η οθόνη infotainment είναι τοποθετημένα στον ίδιο οπτικό άξονα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ιντσών και προσφέρει διαφορετικές προβολές. Μία από αυτές είναι το retro display. Όταν ο οδηγός το ενεργοποιεί μέσω του κουμπιού View στο τιμόνι, τα όργανα υιοθετούν αισθητική εμπνευσμένη από ένα Golf I των τελευταίων ετών παραγωγής. Η κεντρική οθόνη αφής του infotainment, με διαγώνιο 12,9 ιντσών, ακολουθεί αντίστοιχη λογική όταν είναι ενεργό το retro display. Για παράδειγμα, η προβολή μουσικού κομματιού εμφανίζεται ως κασέτα, παραπέμποντας στη δεκαετία του 1980.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Περισσότεροι χώροι, μεγαλύτερη πρακτικότητα
Το εσωτερικό πλάτος και ο χώρος για το κεφάλιεπίσης αυξηθεί, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι μεγαλύτερος κατά περισσότερο από 25%, φτάνοντας τα 441 λίτρα από 351 λίτρα. Με την αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φόρτωσης αυξάνεται στα 1.240 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο θερμικό Polo. Η αφαιρούμενη μπίλια κοτσαδόρου προσφέρει επιπλέον ευελιξία. Με κάθετο φορτίο 75 κιλών, μπορεί να υποστηρίξει βάση ποδηλάτων για δύο e-bikes. Παράλληλα, με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1,2 τόνους με φρένα, σε κλίση 12%, το μικρό Volkswagen μπορεί να ρυμουλκήσει ακόμη και μοτοσικλέτες σε τρέιλερ.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Το νέο ID. Polo GTI: ένα ηλεκτρικό compact sports car για κάθε μέρα
Πέρα από το εμπρός μπλοκέ διαφορικό, ο στάνταρ τεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύστημα αναρτήσεων DCC και το σύστημα progressive steering, ειδικά εξελιγμένο για το GTI. Η ισχύς των 166 kW / 226 PS καθώς και η μέγιστη ροπή των 290 Nm που είναι διαθέσιμη σχεδόν άμεσα, διαμορφώνουν έναν χαρακτήρα που συνδυάζει δυναμική συμπεριφορά, ακρίβεια και τη μοναδική αίσθηση GTI.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Με ισχύ 166 kW / 226 PS, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, το νέο ID. Polo GTI μεταφέρει τη φιλοσοφία του GTI στη νέα εποχή της Volkswagen. Είναι ισχυρό, άμεσο, ευέλικτο και σχεδιασμένο για υψηλή οδηγική απόλαυση, χωρίς να χάνει τον καθημερινό και πρακτικό χαρακτήρα που διαχρονικά ξεχωρίζει τα μοντέλα GTI.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Όπως και στο πρώτο GTI του 1976, η ισχύς μεταφέρεται στους τροχούς μέσω του εμπρός άξονα. Στην περίπτωση του νέου ID. Polo GTI, η μέγιστη ροπή των 290 Nm είναι διαθέσιμη άμεσα, προσφέροντας την ακαριαία απόκριση που χαρακτηρίζει την ηλεκτρική κίνηση. Η ισχύς αυτή αξιοποιείται με ακρίβεια χάρη στο στάνταρ ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo GTI πραγματοποιήθηκε στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring, έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Χάρη στην πλατφόρμα MEB+ και το πιο πρόσφατο λογισμικό, το ID. Polo GTI διαθέτει στάνταρ μεγάλο αριθμό προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης. Επιπλέον, συστήματα όπως η νέα γενιά Travel Assist θα είναι διαθέσιμα προαιρετικά.

Επειδή το σύστημα χρησιμοποιεί online δεδομένα, έχει μετονομαστεί σε Connected Travel Assist. Το σύστημα υποβοηθούμενης πλευρικής και διαμήκους καθοδήγησης4 μπορεί πλέον να αναγνωρίζει κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες και να επιβραδύνει αυτόματα το ID. Polo GTI μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση, εντός των ορίων του συστήματος. Ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό είναι η λειτουργία one-pedal driving, που επιτρέπει ταχεία επιβράδυνση μέσω ελέγχου μόνο του πεντάλ επιτάχυνσης, ενισχύοντας την άμεση και σύγχρονη οδηγική εμπειρία.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Νέο προφίλ οδήγησης GTI
Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι το προφίλ οδήγησης GTI, το οποίο ενεργοποιείται μέσω ειδικού κουμπιού στο σπορ τιμόνι. Με ένα πάτημα, όλα τα συστήματα κίνησης και πλαισίου, από την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα έως το progressive steering και τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DCC, περνούν στη μέγιστη σπορ ρύθμιση. Την ίδια στιγμή, το cockpit αλλάζει εμφάνιση, υιοθετώντας ειδικό χρωματικό και γραφικό περιβάλλον GTI. Έτσι, η μετάβαση στη δυναμική οδήγηση δεν γίνεται μόνο αισθητή στον δρόμο, αλλά αποτυπώνεται και οπτικά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI

Μπαταρία 52 kWh και ταχεία φόρτιση DC
Την κίνηση του ID. Polo GTI αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη APP290, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρού ενεργειακού περιεχομένου καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Η μπαταρία προσφέρει αυτονομία WLTP έως 424 χλμ2. και μπορεί να φορτίσει σε σταθμούς DC με ισχύ έως 105 kW. Χάρη στην ιδιαίτερα σταθερή καμπύλη φόρτισης, η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC, ενισχύοντας τον καθημερινό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW ID. POLO GTI
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top