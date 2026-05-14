«Καταπέλτης» ήταν η εισαγγελέας σε μία ακόμη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 32 αγρότες και κτηνοτρόφους από τις Σέρρες, που κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις.
Πρόκειται για έναν από τους πρώτους φακέλους που άρχισε να ερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Αφορά 32 κατηγορούμενους αγρότες, κτηνοτρόφους, οικοδόμους, νοικοκυρές, ακόμη και αντιδήμαρχο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, κατηγορήθηκαν ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από το 2016 έως το 2018 και το 2021. Η εισαγγελέας πρότεινε σήμερα την ενοχή 21 ατόμων για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς τα ποσά που έλαβαν είναι πολύ μικρότερα των 120.000 ευρώ.
Αυτοί που πήραν το «μεγάλο πακέτο» — συνολικά 7 άτομα, μία οικογένεια στην πραγματικότητα — προχώρησαν σε ποινική διαπραγμάτευση, αποδέχτηκαν δηλαδή την απάτη και επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από 165.000 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους τέσσερις αγρότες, που κατηγορήθηκαν για συνέργεια στην απάτη, η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή τους. Κανείς πάντως από τους κατηγορούμενους δεν βρέθηκε σήμερα στο εδώλιο.
Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 25 Μαΐου.
