Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες

Οικογένεια αγροτών παραδέχθηκε την απάτη και επέστρεψε τα χρήματα

14.05.26 , 22:34 Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή 21 από τους 32 κατηγορούμενους αγρότες και κτηνοτρόφους από τις Σέρρες για παράνομες επιδοτήσεις.
  • Οι κατηγορίες αφορούν επιδοτήσεις που ελήφθησαν παράνομα από το 2016 έως το 2018 και το 2021.
  • Επτά άτομα, που έλαβαν το μεγαλύτερο ποσό, αποδέχτηκαν την απάτη και επέστρεψαν 165.000 ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση τεσσάρων αγροτών για συνέργεια στην απάτη.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 25 Μαΐου.

«Καταπέλτης» ήταν η εισαγγελέας σε μία ακόμη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 32 αγρότες και κτηνοτρόφους από τις Σέρρες, που κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις.

Πρόκειται για έναν από τους πρώτους φακέλους που άρχισε να ερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Αφορά 32 κατηγορούμενους αγρότες, κτηνοτρόφους, οικοδόμους, νοικοκυρές, ακόμη και αντιδήμαρχο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, κατηγορήθηκαν ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από το 2016 έως το 2018 και το 2021. Η εισαγγελέας πρότεινε σήμερα την ενοχή 21 ατόμων για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς τα ποσά που έλαβαν είναι πολύ μικρότερα των 120.000 ευρώ.

Αυτοί που πήραν το «μεγάλο πακέτο» — συνολικά 7 άτομα, μία οικογένεια στην πραγματικότητα — προχώρησαν σε ποινική διαπραγμάτευση, αποδέχτηκαν δηλαδή την απάτη και επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από 165.000 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους τέσσερις αγρότες, που κατηγορήθηκαν για συνέργεια στην απάτη, η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή τους. Κανείς πάντως από τους κατηγορούμενους δεν βρέθηκε σήμερα στο εδώλιο.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 25 Μαΐου.

