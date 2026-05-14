Μετά το τέλος της μαγειρικής δοκιμασίας, έφτασε η ώρα για τους σεφ και κριτές να αναλύσουν τις προσπάθειες της κόκκινης και της μπλε μπριγάδας, πάνω στη διαχείριση της μοσχαρίσιας καρδιάς, ενός υλικού που θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό!

Η κόκκινη ομάδα παρουσίασε ένα πιάτο εμπνευσμένο από το περουβιανό anticucho, σερβίροντας την καρδιά ως στέικ μαριναρισμένο με πιπεριά Φλωρίνης και τσίλι. Το πιάτο συνοδευόταν από βούτυρο bone marrow, πουρέ καραμελωμένου κρεμμυδιού, έναν δεύτερο πουρέ με μήλο και εσπεριδοειδή, καθώς και μια σάλτσα από κόκαλα μοσχαριού. Παρά την ολοκληρωμένη ιδέα, το ψήσιμο της καρδιάς σε βαθμό medium rare προκάλεσε έντονο σκεπτικισμό στους κριτές, οι οποίοι θεώρησαν το κρέας αρκετά άψητο και δύσκολο στη δοκιμή.

Από την άλλη πλευρά, η μπλε ομάδα επέλεξε μια προσέγγιση που παρέπεμπε σε ταρτάρ, κόβοντας την καρδιά σε μικρά καρέ και σερβίροντάς την σοτέ. Το πιάτο τους περιελάμβανε σπαράγγια σουβίντ, πουρέ αχλαδιού με πράσο, έναν ζωμό από τα περισσεύματα της καρδιάς κι ένα διακοσμητικό πέπλο πράσινου μήλου για δροσιά. Αν και το ψήσιμο της μπλε ομάδας κρίθηκε πιο αποδεκτό και σωστό για το συγκεκριμένο υλικό, οι κριτές επισήμαναν γευστικές αδυναμίες, τονίζοντας ότι ο ζωμός και το πέπλο μήλου ήταν περιττά στοιχεία που δεν προσέφεραν στο αποτέλεσμα.

Στην τελική αξιολόγηση, οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στην τεχνική διαχείρισης της καρδιάς, σημειώνοντας ότι η ιδανική προσέγγιση απαιτεί λεπτές κοπές και δυνατό καραμέλωμα σε υψηλή φωτιά.

«Δυσκολεύομαι με το ψήσιμο στην κόκκινη μπριγάδα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία -εξαιρώ τη σάλτσα- δεν έχω καταλάβει τι έχουν κάνει και το ψήσιμο εδώ είναι περίεργο. Εγώ δεν μπορώ να το δοκιμάσω», παραδέχτηκε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Είναι περίεργο εννοώντας ότι είναι αρκετά άψητο. Είναι αρκετά πίσω», συμπλήρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Παρότι η εμφάνιση των πιάτων θεωρήθηκε ανώτερη από προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού, οι σεφ και κριτές δεν ήταν ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και των δύο μπριγάδων!

