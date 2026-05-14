Klavdia: Το ατμοσφαιρικό video για το νέο τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»

Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές συναυλίες της στην Ελλάδα

14.05.26 , 20:44 Klavdia: Το ατμοσφαιρικό video για το νέο τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Klavdia κυκλοφορεί το music video για το νέο τραγούδι της «Όνειρο Βαθύ».
  • Το video έχει κινηματογραφική αισθητική και δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο με αντιθέσεις φωτός και σκιάς.
  • Το τραγούδι είναι urban ethnic pop με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές, υπογεγραμμένο από τους Arcade.
  • Η σκηνοθεσία του video είναι του George Mpenioudakis.
  • Η Klavdia προετοιμάζεται για καλοκαιρινές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Η Klavdia παρουσιάζει το music video για το νέο της τραγούδι «Όνειρο Βαθύ», ένα οπτικοακουστικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στο φως, το χρώμα και τη φαντασία.

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα ατμοσφαιρική προσέγγιση, το video αξιοποιεί δημιουργικά τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς χτίζοντας έναν ονειρικό κόσμο όπου η εικόνα ακολουθεί τον συναισθηματικό παλμό του τραγουδιού. 

Το «Όνειρο Βαθύ» αποτυπώνει μια πιο ατμοσφαιρική πλευρά της Klavdia, με εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το φαντασιακό. Μέσα από ιδιαίτερους φωτισμούς, χρωματικές εναλλαγές και κινηματογραφικά πλάνα, το video μεταφέρει τον θεατή σε έναν κόσμο όπου τα συναισθήματα αποκτούν χρώμα και κίνηση. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis. 

Το «Όνειρο Βαθύ», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Klavdia «απογειώνει» με τη «μαγική» φωνή της που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, η Klavdia ετοιμάζεται για τις φετινές καλοκαιρινές συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Όνειρο Βαθύ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/OneiroVathi

