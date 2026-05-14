Νέα ένταση σημειώθηκε στην περιοχή των Ιμίων, με Καλύμνιους ψαράδες να καταγγέλλουν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής τούς απείλησε στρέφοντας πολυβόλο προς το αλιευτικό τους. Το STAR εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό, ενώ ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού περιέγραψε αποκλειστικά όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, περίπου 1,7 ναυτικά μίλια δυτικά των Ιμίων και 2 ναυτικά μίλια από την Καλόλιμνο.

Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, Κωνσταντίνος Σαρούκος, ανέφερε πως το τουρκικό σκάφος έστρεψε προς το μέρος τους το πολυβόλο που έφερε στην πλώρη.

«Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη, ένα 50άρι, και το έστρεψε πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ιμίων μάς διώχνουν συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση, ενώ –όπως υποστηρίζουν– μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν.

Το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής που απείλησε τους Καλύμνιους ψαράδες

Οι Έλληνες ψαράδες δηλώνουν πάντως αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή, παρά τις συνεχείς προκλήσεις.

Δένδιας: «Εκτός κοινής λογικής οι τουρκικές προκλήσεις»

Από το Αγαθονήσι, όπου βρέθηκε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε τις τουρκικές ενέργειες, τονίζοντας:«Παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης αλλά, πολλές φορές, ακόμα και της κοινής λογικής».

«Νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα»

Την ίδια ώρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι προωθεί νομοθετική ρύθμιση για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία –σύμφωνα με την Άγκυρα– θα καθορίζει αρμοδιότητες σε περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τις αμφισβητήσεις της έναντι ελληνικών νησιών και κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του στους Financial Times, υπογράμμισε πως:«Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

