Eurovision 2026: Ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον τίτλο «Jalla» για την Κύπρο

Όσα είπε ο Δημήτρης Νικολάου στο Star.gr

Δείτε όσα είπε ο Δημήτρης Νικολάου στο Star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Νικολάου εμπνεύστηκε τον τίτλο «Jalla» για το τραγούδι της Κύπρου στη Eurovision 2026.
  • Η Αντιγόνη παρουσίασε μια αρχική ιδέα του κομματιού το 2025 στο Λονδίνο, όπου προτάθηκε η λέξη «Jalla» που σημαίνει 'κι άλλα'.
  • Το Jalla είναι το πρώτο τραγούδι που χρησιμοποιεί την κυπριακή διάλεκτο στη Eurovision, προσφέροντας αυθεντική ταυτότητα.
  • Το κομμάτι έχει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify, προσελκύοντας ενδιαφέρον για την Κύπρο.
  • Η σκηνική παρουσία της Αντιγόνης είναι εντυπωσιακή, με παραγωγή μεγάλων προδιαγραφών και ομάδα 20 ατόμων.

O Δημήτρης Νικολάου, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τον τίτλο του Jalla, του τραγουδιού που διαγωνίζεται απόψε για λογαριασμό της Κύπρου, μίλησε στο Star.gr και την Αθανασία Βογιάρη.

Η ιστορία του τραγουδιού Jalla ξεκινά από τη στενή σχέση της Αντιγόνης με τον Δημήτρη, οι οποίοι γνωρίστηκαν το 2023. Η καθοριστική στιγμή για τη δημιουργία του κομματιού ήρθε το 2025 στο Λονδίνο, όταν η τραγουδίστρια παρουσίασε στον Δημήτρη μια αρχική ιδέα σε μορφή demo, η οποία τότε δεν είχε ολοκληρωμένους στίχους αλλά περιείχε κυρίως μελωδικά μουρμουρητά. Καθώς η Αντιγόνη αναζητούσε μια λέξη που να ταιριάζει στον έντονο κυπριακό χαρακτήρα της μουσικής, ο Δημήτρης πρότεινε τη λέξη «Jalla», που στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει "κι άλλα". 

«Υπήρχε φουλ κυπριακό χρώμα, οπότε το "Jalla" είναι μια λέξη το οποίο σημαίνει και άλλα. Σημαίνει more, you want more και άλλα. Εμείς γενικά ως Κυπριακή και Κυπριακός λαός μας αρέσει να θέλουμε κι άλλα βρε παιδί μου κι άλλη διασκέδαση και άλλη καλοπέραση. Το πολύ φαΐ που τρώμε και εμείς αλλά και οι Έλληνες γενικά είμαστε, έχουμε τις ίδιες κουλτούρες, οπότε είναι μια λέξη η οποία θεωρώ ότι θα ταίριαζε τέλεια μέσα στο τραγούδι και στο Λονδίνο χτίστηκε αυτή η ιδέα. Μου είπε η Αντιγόνη ότι αν σε περίπτωση το χρησιμοποιήσει θα με αναφέρει τέλος πάντων ως στιχουργό. Το χρησιμοποίησε, το επιλέξανε από το ΡΙΚ για να πάει στη Eurovision κι είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα με το Tsala να κάνει χαμό», είπε. 

Με αυτή την κίνηση, η Κύπρος κατάφερε να φέρει για πρώτη φορά την τοπική της διάλεκτο στη σκηνή της Eurovision, δίνοντας στο τραγούδι μια ιδιαίτερη μουσικότητα και μια αυθεντική ταυτότητα που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες. Ο Δημήτρης, ως εμπνευστής του τίτλου, αναγράφεται πλέον επίσημα στους στιχουργούς της συμμετοχής.

Είναι η πρώτη φορά που ακούμε την κυπριακή διάλεκτο στη Eurovision: «Θέλουμε να ακούγεται η κυπριακή διάλεκτος. Έχουμε κάτι το ξεχωριστό από τις υπόλοιπες χώρες, η κυπριακή διάλεκτος και γενικά είναι και τραγουδιστή. Μας το λέτε και εσείς ότι το ακούγεται λίγο τραγουδιστά, οπότε το συμπήξαμε λίγο στο τραγούδι να ακούγεται τραγουδιστά. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι ως Κύπριοι και για την Αντιγόνη αλλά και για το χαμό που έκανε το τραγούδι. Γιατί όπως είπαμε να ακουστεί και πρώτη φορά ο κυπριακός στίχος, το κυπριακό χρώμα. Περπατώ στους δρόμους, μιλάνε για το Tsala, μιλάνε για την Κύπρο, θέλουν να έρθουν στην Κύπρο, να γνωρίσουν τη χώρα μας, που κάποιοι δεν ξέρανε καν που υπάρχει η Κύπρος ή που είναι. Βλέπω βίντεο που πριν καν κάνουν react στο Tsala που λένε πού είναι η Κύπρος, τι είναι η Κύπρος. Οπότε έχει κάνει χαμό».

Στο κομμάτι της επιτυχίας, το Jalla έχει ήδη δημιουργήσει αίσθηση στην Ευρώπη, καταγράφοντας πάνω από έξι εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify. Η απήχηση του τραγουδιού λειτουργεί παράλληλα και ως διαφήμιση για την ίδια την Κύπρο, αφού πολλοί ξένοι θεατές δηλώνουν πλέον την επιθυμία τους να επισκεφθούν το νησί.

Όσον αφορά τη σκηνική παρουσία, πρόκειται για μια παραγωγή μεγάλων προδιαγραφών που στηρίζεται σε ένα επιβλητικό σκηνικό αντικείμενο, για το οποίο εργάζονται είκοσι άνθρωποι ώστε να μεταφερθεί στη σκηνή. Η Antigoni, με την εντυπωσιακή της παρουσία και την ικανότητά της να μαγνητίζει τον φακό, ακολουθεί την παράδοση των δυναμικών γυναικείων εμφανίσεων που έχουν φέρει στο παρελθόν υψηλές θέσεις για την Κύπρο στον διαγωνισμό.

«Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και τον Ακύλα», ευχήθηκε ε ο Δημήτρης κλείνοντας.

