Akylas πριν τον τελικό της Eurovision: «Κάποιοι μου έκλεισαν την πόρτα»

«Ήθελα μόνο να τραγουδήσω» - Όσα κατέγραψε το star.gr στη Βιέννη

Επιμέλεια STAR.GR
Akylas λίγο πριν τον τελικό της Eurovision: «Έπαιζα μουσική στην Ερμού»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι "Ferto" και εξασφάλισε θέση στον τελικό.
  • Αντιμετώπισε πολλές απορρίψεις και κλειστές πόρτες στην καριέρα του πριν τη Eurovision.
  • Αποφάσισε να τραγουδήσει στους δρόμους της Αθήνας, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και εμπειρία.
  • Η ιδέα για το "Ferto" προήλθε από τη συμμετοχή του σε Εθνικό τελικό της ελληνικής τηλεόρασης.
  • Ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ, "Press Start", που θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου.

Ο Akylas είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει στη φετινή Eurovision καταφέρνοντας να κερδίσει κοινό και επιτροπές με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία και το τραγούδι «Ferto».

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας διαγωνίστηκε στον Α’ Ημιτελικό του μουσικού διαγωνισμού και κατάφερε με τον ανεβαστικό ρυθμό και την ιδιαίτερη αισθητική της εμφάνισής του να εξασφαλίσει το πολυπόθητο «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του 70ού μουσικού διαγωνισμού.

«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια

Λίγο πριν ανέβει ξανά στη σκηνή για τη μεγάλη βραδιά, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο Eurofan House, όπου συνάντησε fans και δημοσιογράφους, με το star.gr και την Αθανασία Βογιάρη να βρίσκονται εκεί και να καταγράφουν τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις.

Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»

Ο νεαρός performer μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε μέχρι να φτάσει στη σκηνή της Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι όταν επέστρεψε στην Ελλάδα συνάντησε πολλές απορρίψεις και αρκετές κλειστές πόρτες στον χώρο της μουσικής.

«Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, βρήκα πολλές κλειστές πόρτες και πολλοί άνθρωποι δε με προσλάμβαναν για να τραγουδήσω στα μαγαζιά τους. Ήταν σαν να μου έλεγαν “δεν ξέρω, ίσως είσαι πολύ εκρηκτικός, ίσως έχουμε παράπονα από τον κόσμο που θα έρθει εδώ”», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, ο ίδιος δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του να τραγουδήσει και να εμφανίζεται στη σκηνή.

Εurovision: Το «τραγούδι των επιτροπών» - Πώς διαμορφώνονται τα στοιχήματα;

«Έλεγα μέσα μου “μα εγώ θέλω να τραγουδήσω, θέλω να εμφανίζομαι, αυτό θέλω να κάνω”», είπε συγκινημένος.

Τότε ήταν που πήρε μία απόφαση που, όπως φαίνεται σήμερα, άλλαξε όλη του τη ζωή. Ο Akylas άφησε πίσω του τις απορρίψεις και βγήκε στους δρόμους της Αθήνας, κάνοντας την Ερμού τη δική του προσωπική σκηνή.

«Σκέφτηκα “γιατί όχι; Ας πάμε στην Ερμού, στους δρόμους της Αθήνας, να παίξω τη μουσική μου”. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που περνούσαν. Κάποιοι ήταν πολύ χαρούμενοι, κάποιοι έλεγαν “δεν μου αρέσει”, αλλά κι αυτό με έκανε πιο δυνατό», ανέφερε.

Η εμπειρία του street performing φαίνεται πως τον «έχτισε» καλλιτεχνικά και ψυχολογικά, δίνοντάς του αυτοπεποίθηση αλλά και αντοχές για όσα ακολούθησαν.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς γεννήθηκε η ιδέα της Eurovision και του τραγουδιού «Ferto», που σήμερα τον έχει φέρει στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

«Μάθαμε ότι θα γινόταν Εθνικός τελικός στην ελληνική τηλεόραση και είπα “γιατί όχι; Ίσως μπορώ να γράψω ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Κάθισα λοιπόν με τον φίλο μου, τον Ορφέα Νόνη, και γράψαμε το “Ferto”», είπε.

Παράλληλα, ο Akylas αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο ετοιμάζει και το πρώτο προσωπικό του μουσικό βήμα, καθώς ολοκλήρωσε το debut album του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ολοκληρώσαμε το άλμπουμ με τον παραγωγό μου Theo και την ομάδα μας. Κυκλοφορεί στις 22 Μαΐου και λέγεται “Press Start”», ανακοίνωσε.

Οι δηλώσεις του έχουν ήδη συγκινήσει τους Eurofans αλλά και το ελληνικό κοινό, καθώς πίσω από τη λαμπερή σκηνή της Eurovision κρύβεται μια ιστορία επιμονής, απόρριψης και μεγάλης προσπάθειας.

Από τις εμφανίσεις στην Ερμού μέχρι τη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas δείχνει πως όταν κάποιος πιστεύει πραγματικά στο όνειρό του, μπορεί τελικά να φτάσει πολύ πιο μακριά απ’ όσο φανταζόταν.

 

