Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κλήση για κακούργημα σε βουλευτές από λάθος!

Στις 22 Μαΐου καλούνται για εξηγήσεις οι 11 του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 22:44 Πληθαίνουν Οι Κάμερες Που Καταγράφουν Παραβίαση Κόκκινου Φαναριού
06.05.26 , 22:36 Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες Φοιτητών - Τριτοκοσμικές Συνθήκες Στις Εστίες
06.05.26 , 22:24 Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό
06.05.26 , 22:18 Πολιτικό «μασάζ» στη ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης της Κ.Ο. την Πέμπτη
06.05.26 , 22:08 Cyclon: Υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Fontana στο Ράλλυ Πορτoγαλίας
06.05.26 , 21:52 «Προαναγγελθείσα» η τραγωδία στο Ηράκλειο: Τι είχε συμβεί πριν το φονικό
06.05.26 , 21:45 Tριμερής Ελλάδας- Κύπρου - Ιορδανίας στη «σκιά» του πολέμου
06.05.26 , 21:25 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η συμβολή του AI
06.05.26 , 21:19 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κλήση για κακούργημα σε βουλευτές από λάθος!
06.05.26 , 21:18 Μαλέσκου: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλια της κόρης της
06.05.26 , 21:09 Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο
06.05.26 , 20:31 Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
06.05.26 , 20:12 Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους
06.05.26 , 19:57 Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές
06.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Ο τελικός γρίφος που έγινε… γλωσσοδέτης!
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Τυχερή που την έχω νύφη μου. Σπάνιο πλάσμα!»
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Κάτια Ζυγούλη: «Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλήση σε βουλευτές για κακούργημα από λάθος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 11 βουλευτές κλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άρση της ασυλίας τους.
  • Η κλήση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαΐου και οι βουλευτές θα καταθέσουν εγγράφως.
  • Υπήρξε σφάλμα, καθώς βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα έλαβαν κλήση για κακούργημα.
  • Δύο βουλευτές, ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα.
  • Η διαδικασία έχει προκαλέσει ανησυχία και κριτική για προχειρότητα.

Κλήση για να δώσουν εξηγήσεις για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν τα 11 πολιτικά πρόσωπα, των οποίων ήρθη η ασυλία τους. Όμως στις κλήσεις υπήρξαν και παραφωνίες από σφάλμα της γραμματείας της  Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή 

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα,  όσον αφορά το πρακτικό σκέλος, οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, έλαβαν σήμερα την κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις.

Στις 22/5 καλούνται για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 22/5 καλούνται για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 22 Μαΐου και τους ζητείται να καταθέσουν εγγράφως εξηγήσεις, άρα δεν θα πάνε στην Εισαγγελία. Αναλόγως εν συνεχεία θα αποφασιστεί αν θα τους ασκηθούν διώξεις ή η υπόθεση που τους αφορά θα αρχειοθετηθεί. 

«Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλευτες που ελεγχονται για πλημμελημα ελαβαν κληση για κακουργημα

Όμως, στη διαδικασία υπάρχει μια παραφωνία. Βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα δέχθηκαν κλήση για κακούργημα, δηλαδή για ποσά πάνω από 120.000 ευρώ. 


Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

Υπενθυμίζεται ότι βάσει δικογραφίας δύο είναι οι βουλευτές που ελέγχονται για κακούργημα: ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Το σφάλμα έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση στα πολιτικά πρόσωπα, με πολλούς να μιλούν για προχειρότητα της διαδικασίας. Πάντως, λογικά αύριο η κλήση θα τους επιδοθεί σωστά με ορθή επανάληψη. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 |
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top