Κλήση για να δώσουν εξηγήσεις για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν τα 11 πολιτικά πρόσωπα, των οποίων ήρθη η ασυλία τους. Όμως στις κλήσεις υπήρξαν και παραφωνίες από σφάλμα της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, όσον αφορά το πρακτικό σκέλος, οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, έλαβαν σήμερα την κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις.

Στις 22/5 καλούνται για εξηγήσεις οι 11 βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 22 Μαΐου και τους ζητείται να καταθέσουν εγγράφως εξηγήσεις, άρα δεν θα πάνε στην Εισαγγελία. Αναλόγως εν συνεχεία θα αποφασιστεί αν θα τους ασκηθούν διώξεις ή η υπόθεση που τους αφορά θα αρχειοθετηθεί.

Βουλευτες που ελεγχονται για πλημμελημα ελαβαν κληση για κακουργημα

Όμως, στη διαδικασία υπάρχει μια παραφωνία. Βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα δέχθηκαν κλήση για κακούργημα, δηλαδή για ποσά πάνω από 120.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει δικογραφίας δύο είναι οι βουλευτές που ελέγχονται για κακούργημα: ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Το σφάλμα έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση στα πολιτικά πρόσωπα, με πολλούς να μιλούν για προχειρότητα της διαδικασίας. Πάντως, λογικά αύριο η κλήση θα τους επιδοθεί σωστά με ορθή επανάληψη.



