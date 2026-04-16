Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

Μητσοτάκης: Δολοφονικός βούρκος - Ανδρουλάκης: Μόνη λύση οι εκλογές

Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη (βίντεο Star)
  • Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Μακάριο Λαζαρίδη.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα, ενώ ο Ανδρουλάκης ζήτησε πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές.
  • Ο Μητσοτάκης προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικρίνει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
  • Η αντιπολίτευση ζητά πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και εκλογές ως μοναδική διέξοδο.
  • Σφοδρή κριτική και από άλλα κόμματα για διαφθορά και αδιαφάνεια στην κυβέρνηση.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η  συζήτηση στη Βουλή μέσα σε εκρηκτικό κλίμα, με την πολιτική αντιπαράθεση να βαθαίνει και τις επόμενες κινήσεις των κομμάτων να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μητσοτάκης: Νομοθετική πρωτοβουλία για επιτάχυνση υποθέσεων με πολιτικούς

Στο επίκεντρο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου βρέθηκαν η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές, πυροδοτώντας σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Νέες καταγγελίες για δεύτερο διορισμό Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ

Μητσοτάκης: «Δολοφονικός βούρκος» για Μυλωνάκη  

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για τοξικότητα, την οποία χαρακτήρισε «δολοφονικό βούρκο». Μάλιστα, επικαλέστηκε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ντοκουμέντο» σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη, περιγράφοντας το προσωπικό βάρος που –όπως είπε– προκαλούν τέτοιες επιθέσεις.

Μητσοτάκης στη Βουλή: Δολοφονικός βούρκος κατά Μυλωνάκη

Μητσοτάκης στη Βουλή: Δολοφονικός βούρκος κατά Μυλωνάκη 

Όπως ανέφερε, ο ίδιος συνάντησε τον κ. Μυλωνάκη αμέσως μετά τη δημοσίευση και τον είδε ιδιαίτερα ταραγμένο, υποστηρίζοντας ότι καλείται να αποδείξει πως οι καταγγελίες αποτελούν «αθλιότητες, ψέματα και συκοφαντίες». Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ψυχολογικής πίεσης που δέχονται πολιτικοί και οι οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε σε έντονο προσωπικό τόνο, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «αρχιτέκτονα της τοξικότητας». Αναφέρθηκε σε επιθέσεις που –όπως είπε– έχει δεχθεί ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στελέχη της ΝΔ και φιλικά μέσα τον είχαν στοχοποιήσει με βαριές κατηγορίες.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στο ζήτημα των υποκλοπών, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη και να επικρίνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για «ανεύθυνες τοποθετήσεις» που πλήττουν τη συνεργασία με συμμαχικές υπηρεσίες και ενίοτε τροφοδοτούν «αντεθνικά επιχειρήματα».


Απαντώντας, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για απροθυμία να διερευνήσει σε βάθος ένα «σκάνδαλο κατασκοπείας εις βάρος της χώρας», αφήνοντας αιχμές για πολιτική ευθύνη στο ανώτατο επίπεδο.

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Ο Μητσοτάκης αρχιτέκτονας της τοξικότητας

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Ο Μητσοτάκης αρχιτέκτονας της τοξικότητας  

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, ενώ άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για επιλεκτικές διαρροές και «ελέγχους σε δόσεις» που αμαυρώνουν πρόσωπα και εργαλειοποιούνται πολιτικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται «στο έσχατο σημείο παρακμής» και κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, ζητώντας προσφυγή στις κάλπες ως «μοναδική διέξοδο» για πολιτική αλλαγή.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Σφοδρή ήταν η κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «η κοινωνία το απαιτεί».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πρακτικές που –όπως είπε– επιβεβαιώνουν πλήρως τις καταγγελίες περί διαφθοράς.

O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ισχυρίστηκε όσον αφορά την ομιλία του πρωθυπουργού: «Υπέπεσε σε συνεχείς αντιφάσεις. Από τη μία ο πρωθυπουργός ζητά ταχύτατη διαδικασία από την Ευρωπαία εισαγγελέα και από την άλλη ο αντιπρόεδρος Σπύρος-Άδωνις βρίζει την Ευρωπαία εισαγγελέα. Ξέχασε, για την ΕΥΠ, να μας πει το εξής: Η ΕΥΠ έχει προϊστάμενο τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επομένως, ό,τι κακό υπάρχει αφορά αυτόν».

Επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «Μην είστε τόσο σίγουρος και για τον εαυτό σας και για τη θέση σας, γιατί κάποτε και αυτοί που γελάνε και αυτοί που καγχάζουν και αυτοί που υπολογίζουν ότι ελέγχουν το δικαστικό σύστημα και τη δικαστική εξουσία, κάποτε έρχεται η ώρα που λογοδοτούν», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. 

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για θεσμική υποβάθμιση. Υποστήριξε ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, καταλόγισε στην κυβέρνηση αδιαφάνεια, συγκάλυψη και πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ συνέδεσε την κριτική του με υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Κριτική στον πρωθυπουργό ότι δεν απάντησε, ούτε στοιχειωδώς, στα καίρια ερωτήματα της αντιπολίτευσης, άσκησε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα,

 

