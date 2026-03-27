Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Αδίστακτο σύστημα εξουσίας η ΝΔ

Ξεκίνησε το τριήμερο συνέδριο στο Τάε Κβον Ντο

Πηγή: φωτογραφίες Ευρωκίνηση/ Γ. Κονταρίνης, βίντεο ΕΡΤ
Η ομιλία Ν. Ανδρουλάκη στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη ΝΔ ως αδίστακτο σύστημα εξουσίας σε ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
  • Ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκει καταφύγιο στον διχασμό και αναφέρθηκε στις υποκλοπές.
  • Πρότεινε μεταρρύθμιση του κράτους και κάλεσε σε ενότητα για πολιτική αλλαγή.
  • Το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ενιαίο κόμμα για να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών αν είναι πρώτο κόμμα.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντέτεινε ότι ο Ανδρουλάκης δεν κατανοεί τις αιτίες της κρίσης.

Μπροστά σε 5.000 στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης  άσκησε σκληρή κριτική εφ' όλης της ύλης στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για αδίστακτο σύστημα εξουσίας,  όπως μετέδωσε ο Αντώνης Αντωνόπουλος από το Ταε Κβον Ντο, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου.  

«Εξουσία αδίστακτη που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό» πρόσθεσε ο  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτεταμένα και στο ζήτημα των υποκλοπών. 

Αποκάλυψη από τον πάροχο του Predator, Ντίλιαν, για τις υποκλοπές    

Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε επίσης την κυβερνητική του πρόταση, με έμφαση στο σχέδιο του για μεταρρύθμιση στο κράτος, και απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης με στόχο τη πολιτική αλλαγή και την ήττα της ΝΔ. 

Στιγμιότυπα από την έναρξη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ  (φωτογραφίες Ευρωκίνηση/ Γ. Κονταρίνης)  

«Χρέος μας είναι το συλλογικό θέλω της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε πολιτικό μπορώ» ανέφερε την ομιλία του. 

Τις τελευταίες μέρες στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πέσει οι τόνοι και έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τον Χάρη Δούκα, ώστε στο σχέδιο της απόφασης να αποκλείεται η μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ με απόφαση συνεδρίου θα γίνει ενιαίο κόμμα, ώστε να μπορεί να πάρει το μπόνους των 50 εδρών αν είναι πρώτο κόμμα.

Διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης από την ΚΟ ΠΑΣΟΚ!

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Η χώρα δεν αντέχει την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα»


Για την αδυναμία του Νίκου Ανδρουλάκη να κατανοήσει τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Στο μήνυμά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα και όχι τις αναχρονιστικές απόψεις που υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
 

