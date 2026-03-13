Αποκάλυψη από τον πάροχο του Predator, Ντίλιαν, για τις υποκλοπές

«Δεν κάνουμε υποκλοπές – Παρέχουμε τεχνολογία σε κυβερνήσεις»

Η δήλωση του παρόχου του Predator Ντίλιαν για τις υποκλοπές (βίντεο Star)
  • Ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση και τις αρχές για το σκάνδαλο υποκλοπών.
  • Δήλωσε ότι η εταιρεία του λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και δεν έχει διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.
  • Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ο Ντίλιαν είναι ιδιώτης με έφεση κατά της καταδίκης του.
  • Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οργανώσει παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων.

Εξελίξεις υπάρχουν για το σκάνδαλο των υποκλοπών καθώς ο ιδρυτής της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator, ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ένας εκ των 4 καταδικασθέντων για την υπόθεση, «έδειξε»  την κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές για το σκάνδαλο. 

Ερωτηθείς συγκεκριμένα σε εκπομπή του Mega, ποιοι ήταν οι πελάτες του Predator στην Ελλάδα και εάν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, αρχές, ιδιώτες ή με κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, ο Ντίλιαν απάντησε: «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων» 

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος ζήτησε επίσης να γίνει συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το κράτος δικαίου.

«Το κρυφτό τελείωσε. Μετά την κυνική δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa, ότι η δράση του Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που έστησε» ισχυρίσθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.  

Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να του απαντήσει στη Βουλή εντός 30 ημερών. Η κυβέρνηση απαντά ότι ο Ταλ Ντίλιαν είναι ιδιώτης ο οποίος έχει κάνει έφεση εναντίον της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, άρα δικαιούται να υπερασπίζεται τον εαυτό του και αποποιείται κάθε εμπλοκής: 

«Η δικαιοσύνη έχει πει, με διάταξή της, ο Άρειος Πάγος, ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή» απάντησε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος  Παύλος Μαρινάκης

Εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευση επισημαίνουν ότι η υπόθεση ανοίγει από την αρχή κι ότι μετά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, η κυβέρνηση δεν θα ξεφύγει από τις ευθύνες της: 

«Το αφήγημα των δήθεν «ιδιωτών» κατέρρευσε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Και μέσα του βρίσκεται η αλήθεια που προσπάθησαν να θάψουν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.   

Ο Ντίλιαν είναι ένας εκ των 4ων ιδιωτών που καταδικάστηκε πρωτόδικα για την υπόθεση με ποινή φυλάκισης: 126 ετών και 8 μηνών. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, λέει και κάτι ακόμα: Ότι αν τα κυβερνητικά στελέχη που παρακολουθήθηκαν είχαν κάνει μηνύσεις, τότε οι ιδιώτες θα είχαν καταδικαστεί και για κατασκοπεία.
 

