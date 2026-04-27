Άννα Βίσση: Το Aigaio της απέκτησε music video - Δείτε το!

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού στις μουσικές πλατφόρμες, η Άννα Βίσση παρουσιάζει το music video του νέου single της με τίτλο Aigaio, σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Alex Papakonstantinou. Είναι το πρώτο που κυκλοφορεί από το προσωπικό της creative hub, τη Vission Music σε αποκλειστική διανομή Panik Entertainment Group.

Το Aigaio σαρώνει ήδη τα πάντα στο πέρασμά του, έχοντας εξελιχθεί σε ένα ασταμάτητο trend που μετρά πάνω από 10.000 δημιουργίες στο TikTok, ενώ ήδη φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού Airplay Chart.

Με το «βλέμμα ακίνητο να κοιτά το κενό», η Άννα Βίσση ξεκινά μια εσωτερική διαδρομή μεταμορφώνοντας το «ασάλευτο σώμα» σε ένα δυναμικό ξέσπασμα κίνησης. Το νερό λειτουργεί ως η απόλυτη συμβολική δύναμη: αρχικά υποχωρεί και αποσύρεται, αντανακλώντας την παγωμένη ψυχική της ένταση, για να επιστρέψει αμέσως μετά ως ένα ορμητικό κύμα που πλημμυρίζει την οθόνη.

Μέσα από τη δική της ερμηνευτική ματιά, η μοναξιά παύει να είναι στατική, δίνοντας υπόσταση στην «τρομαχτική ηρεμία» που αφήνει πίσω του ένας χωρισμός.

Σε σκηνοθεσία του Βρετανού Alex De Mora, και χορογραφία του Jonny Vieco -συνεργάτη του Harry Styles- το clip δεν «ντύνει» απλώς ένα disco pop hit, αλλά αποτελεί μια σωματική έκφραση της απόλυτης μοναξιάς μέσα στο πλήθος των αναμνήσεων, μετατρέποντας το κενό της απώλειας σε μια καθηλωτική εμπειρία που κόβει την ανάσα.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αφού η ανταπόκριση του κοινού κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ των ελληνικών μουσικών διοργανώσεων.