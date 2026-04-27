Άννα Βίσση: Το Aigaio της απέκτησε music video - Δείτε το!

Εντυπωσιακή η «Απόλυτη» στο βιντεοκλίπ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Media
Δείτε το music video του Aigaio
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση παρουσίασε το music video του νέου single της "Aigaio", σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα.
  • Το Aigaio έχει γίνει trend στο TikTok με πάνω από 10.000 δημιουργίες και κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού Airplay Chart.
  • Το music video, σε σκηνοθεσία του Alex De Mora και χορογραφία του Jonny Vieco, εκφράζει τη μοναξιά και την εσωτερική διαδρομή της Άννας Βίσση.
  • Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, με την ανταπόκριση του κοινού να σπάει ρεκόρ.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού στις μουσικές πλατφόρμες, η Άννα Βίσση παρουσιάζει το music video του νέου single της με τίτλο Aigaio, σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Alex Papakonstantinou. Είναι το πρώτο που κυκλοφορεί από το προσωπικό της creative hub, τη Vission Music σε αποκλειστική διανομή Panik Entertainment Group.

Το Aigaio σαρώνει ήδη τα πάντα στο πέρασμά του, έχοντας εξελιχθεί σε ένα ασταμάτητο trend που μετρά πάνω από 10.000 δημιουργίες στο TikTok, ενώ ήδη φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού Airplay Chart.

Με το «βλέμμα ακίνητο να κοιτά το κενό», η Άννα Βίσση ξεκινά μια εσωτερική διαδρομή μεταμορφώνοντας το «ασάλευτο σώμα» σε ένα δυναμικό ξέσπασμα κίνησης. Το νερό λειτουργεί ως η απόλυτη συμβολική δύναμη: αρχικά υποχωρεί και αποσύρεται, αντανακλώντας την παγωμένη ψυχική της ένταση, για να επιστρέψει αμέσως μετά ως ένα ορμητικό κύμα που πλημμυρίζει την οθόνη.

Μέσα από τη δική της ερμηνευτική ματιά, η μοναξιά παύει να είναι στατική, δίνοντας υπόσταση στην «τρομαχτική ηρεμία» που αφήνει πίσω του ένας χωρισμός.

Σε σκηνοθεσία του Βρετανού Alex De Mora, και χορογραφία του Jonny Vieco -συνεργάτη του Harry Styles- το clip δεν «ντύνει» απλώς ένα disco pop hit, αλλά αποτελεί μια σωματική έκφραση της απόλυτης μοναξιάς μέσα στο πλήθος των αναμνήσεων, μετατρέποντας το κενό της απώλειας σε μια καθηλωτική εμπειρία που κόβει την ανάσα.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αφού η ανταπόκριση του κοινού κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ των ελληνικών μουσικών διοργανώσεων.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top