Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη: Ευχαριστίες στους ανθρώπους του ΕΣΥ

«Δε μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα, αλλά και με πολλά χαμόγελα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις εγκάρδιες ευχαριστίες της εξέφρασε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη με ανάρτηση στον  προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του ΕΣΥ κατά το διάστημα της νοσηλείας της με ειλεό στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.  

Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη αναφέρει συγκεκριμένα στην  ανάρτησή της: 


 
«Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον Ευαγγελισμό. Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα 24ωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι. Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. 

Mαρέβα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top