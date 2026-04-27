Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη: Ευχαριστίες στους ανθρώπους του ΕΣΥ

Τις εγκάρδιες ευχαριστίες της εξέφρασε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του ΕΣΥ κατά το διάστημα της νοσηλείας της με ειλεό στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτησή της:





«Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον Ευαγγελισμό. Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα 24ωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι. Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Mαρέβα»