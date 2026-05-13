Πανελλήνιες 2026: Τι Γίνεται Όταν Αρρωστήσει Υποψήφιος

Tις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει υποψήφιος των Πανελληνίων σε περίπτωση που αρρωστήσει ή αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εξέτασης διευκρινίζει σε σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και, εφόσον εκείνος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε κανονικά την εξέτασή του, το γραπτό του αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο και διορθώνεται κανονικά. Αν ο υποψήφιος δεν καταθέσει την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, η Λυκειακή Επιτροπή καταγράφει το περιστατικό στα πρακτικά, κρατά το γραπτό στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην αρμόδια επιτροπή και ενημερώνει το Βαθμολογικό Κέντρο για τη διακοπή ή την απουσία του από την εξέταση. Εφόσον ο υποψήφιος ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα. Σε αυτή την περίπτωση, το γραπτό του δεν αποστέλλεται για βαθμολόγηση. Αν δεν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επανεξέταση, τότε το γραπτό του αποστέλλεται κανονικά στο Βαθμολογικό Κέντρο μαζί με το σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Υποψήφιος που δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε εξέταση βαθμολογείται με μηδέν, χωρίς δυνατότητα να εξεταστεί ξανά. Υποψήφιος που απουσιάζει δικαιολογημένα για λόγους υγείας και ύστερα από την έγκαιρη (το αργότερο εντός δύο (02) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινων Γενικών Λυκείων) υποβολή δικαιολογητικών, προσέρχεται σε επαναληπτική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Εξέταση σε όλα τα μαθήματα στις επαναληπτικές

Διευκρινίζεται ότι εάν ένας υποψήφιος επιλέξει να συμμετάσχει στις Επαναληπτικές Εξετάσεις, τότε θα πρέπει να εξεταστεί υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα που είχε δηλώσει αρχικά στην αίτησή του και όχι μόνο σε εκείνα από τα οποία απουσίασε.

Αυτό αφορά όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα, όπως μαθήματα Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα, μαθήματα ειδικότητας, καθώς και πρακτικές δοκιμασίες, όπου προβλέπεται.

Παράλληλα, με την κατάθεση αίτησης για συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις, ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του υποψηφίου στην τακτική εξεταστική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφονται και οι βαθμολογίες ή οι επιδόσεις που είχε ήδη λάβει σε μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στις οποίες είχε εξεταστεί, και ο υποψήφιος θεωρείται σαν να μην είχε συμμετάσχει καθόλου στην αρχική εξεταστική διαδικασία.