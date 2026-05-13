Πανελλήνιες 2026: Τι Γίνεται Όταν Αρρωστήσει Υποψήφιος

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τι γίνεται εάν ένας υποψήφιος αρρωστήσει

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 17:28 Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
13.05.26 , 17:24 Swarovski και Ostowski: Τι είπαν για τη βραδιά του Ημιτελικού
13.05.26 , 17:08 Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
13.05.26 , 17:08 Ιρανή ηθοποιός πίσω από το «χαστούκι» της Μπριζίτ στον Μακρόν;
13.05.26 , 17:03 Τι δήλωσαν Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για την καταδίκη του Στέφανου Χίου
13.05.26 , 16:38 Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
13.05.26 , 16:33 Audi Platinum: Έως 10 χρόνια εγγύηση
13.05.26 , 16:26 Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
13.05.26 , 16:23 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Τι γίνεται εάν ένας υποψήφιος αρρωστήσει
13.05.26 , 16:19 Ντοκουμέντα από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα
13.05.26 , 16:16 Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ένταση έξω από το δικαστήριο στο Ηράκλειο
13.05.26 , 16:15 Στρατής Λιαρέλλης: Μετά από 30 χρόνια αποχώρησε από τον ΑΝΤ1
13.05.26 , 16:00 Τι να κάνεις για να μη σπάνε τα νύχια σου - 3+1 tips που θα σε «σώσουν»
13.05.26 , 15:49 Εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ και έχασε τη ζωή του
13.05.26 , 15:35 Χατζίδου για Survivor: Υπογράψαμε ότι δεν έχουν ευθύνη σε περίπτωση θανάτου
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πανελλήνιες 2026: Τι Γίνεται Όταν Αρρωστήσει Υποψήφιος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υποψήφιοι που αρρωσταίνουν κατά τις Πανελλήνιες πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα την ολοκλήρωση της εξέτασης για να αποσταλεί το γραπτό τους για βαθμολόγηση.
  • Αν δεν καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, το γραπτό παραμένει στο Εξεταστικό Κέντρο και ενημερώνεται το Βαθμολογικό Κέντρο.
  • Υποψήφιοι με δικαιολογημένη απουσία μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα.
  • Η συμμετοχή στις επαναληπτικές ακυρώνει τη συμμετοχή στην τακτική εξεταστική και διαγράφει προηγούμενες βαθμολογίες.
  • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για επαναληπτικές είναι εντός δύο ημερών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Tις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει υποψήφιος των Πανελληνίων σε περίπτωση που αρρωστήσει ή αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εξέτασης διευκρινίζει σε σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας. 

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

  1. Η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και, εφόσον εκείνος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε κανονικά την εξέτασή του, το γραπτό του αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο και διορθώνεται κανονικά.  
  2. Αν ο υποψήφιος δεν καταθέσει την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, η Λυκειακή Επιτροπή καταγράφει το περιστατικό στα πρακτικά, κρατά το γραπτό στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην αρμόδια επιτροπή και ενημερώνει το Βαθμολογικό Κέντρο για τη διακοπή ή την απουσία του από την εξέταση.  
  3. Εφόσον ο υποψήφιος ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα. Σε αυτή την περίπτωση, το γραπτό του δεν αποστέλλεται για βαθμολόγηση.  
  4. Αν δεν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επανεξέταση, τότε το γραπτό του αποστέλλεται κανονικά στο Βαθμολογικό Κέντρο μαζί με το σχετικό πρακτικό της επιτροπής.  
  5. Υποψήφιος που δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε εξέταση βαθμολογείται με μηδέν, χωρίς δυνατότητα να εξεταστεί ξανά.  
  6. Υποψήφιος που απουσιάζει δικαιολογημένα για λόγους υγείας και ύστερα από την έγκαιρη (το αργότερο εντός δύο (02) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη, από την ημέρα λήξης του Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων είτε των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινων Γενικών Λυκείων) υποβολή δικαιολογητικών, προσέρχεται σε επαναληπτική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Εξέταση σε όλα τα μαθήματα στις επαναληπτικές 

Διευκρινίζεται ότι εάν ένας υποψήφιος επιλέξει να συμμετάσχει στις Επαναληπτικές Εξετάσεις, τότε θα πρέπει να εξεταστεί υποχρεωτικά σε όλα τα μαθήματα που είχε δηλώσει αρχικά στην αίτησή του και όχι μόνο σε εκείνα από τα οποία απουσίασε.  

Πανελλήνιες: Συμβουλές από ειδικούς υγείας για τη διαχείριση του άγχους

Αυτό αφορά όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα, όπως μαθήματα Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα, μαθήματα ειδικότητας, καθώς και πρακτικές δοκιμασίες, όπου προβλέπεται. 

Παράλληλα, με την κατάθεση αίτησης για συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις, ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του υποψηφίου στην τακτική εξεταστική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφονται και οι βαθμολογίες ή οι επιδόσεις που είχε ήδη λάβει σε μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στις οποίες είχε εξεταστεί, και ο υποψήφιος θεωρείται σαν να μην είχε συμμετάσχει καθόλου στην αρχική εξεταστική διαδικασία. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top