Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ

  • Οι μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες 2026 δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ για έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.
  • Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε διαφορετικό κέντρο από το σχολείο τους.
  • Η αποζημίωση χορηγείται για μετακινήσεις άνω των 120 χιλιομέτρων ή από νησί σε νησί.
  • Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις ή που συμμετέχουν στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου.
  • Αίτηση για το επίδομα υποβάλλεται μέσω του σχολείου μετά τις εξετάσεις, με απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2026, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των υποψηφίων.

Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση ύψους 350 ευρώ, η οποία στοχεύει στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μαθητών που εξετάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας ή το σχολείο τους.

Ποιοι μαθητές δικαιούνται το επίδομα

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), οι οποίοι:

  1. Συμμετέχουν στις εξετάσεις το ίδιο έτος που αποφοιτούν
  2. Εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από εκείνο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής
  3. Η οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως μαθητές που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω έλλειψης εξεταστικού κέντρου στην περιοχή τους, κάτι που συμβαίνει συχνά σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Περιπτώσεις μετακίνησης που καλύπτονται

Η αποζημίωση χορηγείται όταν πληρούνται συγκεκριμένες χωρικές προϋποθέσεις, όπως:

  • Μετακίνηση από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική χώρα

  • Μετακίνηση εντός ηπειρωτικής χώρας με απόσταση άνω των 120 χιλιομέτρων
  • Μετακίνηση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται επίδομα όταν η μετακίνηση γίνεται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Εξαιρέσεις

Από τη χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρούνται:

  • Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν τελικά στις εξετάσεις
  • Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου

Πώς θα λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι

Η διαδικασία καταβολής του ποσού προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του οφείλει, μετά το πέρας των εξετάσεων, να υποβάλει αίτηση μέσω του σχολείου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής.

Μαζί με την αίτηση απαιτούνται η βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο και η βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εξετάζει τα δικαιολογητικά και εγκρίνει την καταβολή του ποσού.

Η χορήγηση της αποζημίωσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια στήριξης των υποψηφίων, ιδιαίτερα εκείνων που επιβαρύνονται οικονομικά για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Με το μέτρο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

