Το Δωρεάν Rollerdance Festival επιστρέφει στη Γλυφάδα

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα rollers παίρνουν φωτιά στη Γλυφάδα. Το Rollerdance Festival Greece 2026 επιστρέφει το διήμερο 16-17 Μαΐου, υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τροχοσανίδας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους στην Πλατεία Χαρίτων για μια γιορτή γεμάτη κίνηση και αδρεναλίνη.

Δωρεάν δράσεις και εξοπλισμός για όλους

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από την ομάδα Rollerdancers Greece, έχει ως στόχο να φέρει το κοινό σε επαφή με τον κόσμο των rollers. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ με τη στήριξη του Δήμου Γλυφάδας θα παρέχονται δωρεάν πατίνια και προστατευτικός εξοπλισμός σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στους τροχούς.

Στον χώρο της Πλατείας Χαρίτων θα υπάρχουν τέντες χορηγών, εθελοντές, DJs, animateurs, καθώς και ειδική γωνιά για Face Painting και Glitter Corner για τους μικρότερους επισκέπτες.

Το πρόγραμμα του διημέρου

15:00-16:00 Ώρα προσέλευσης / Ελεύθερο skating

16:00-17:00 Q&A / Ελεύθερο skating

17:00-18:00 Rollerdisco party / Animation

18:00-20:00 Show μαθητών Rollerdancers Greece / Βραβεία

20:00-21:00 Rollerdisco party

Κυριακή 17/5/26

15:00-16:00 Ώρα προσέλευσης / Ελεύθερο skating

16:00-17:00 Q&A / Ελεύθερο skating

17:00-18:00 Δωρεάν Σεμινάριο

18:00-19:00 Flat session

19:00-20:00 Showcase / Βραβεία

20:00-23:00 Rollerdisco party