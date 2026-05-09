Το GNTM επιστρέφει στο Star πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ με παρουσιάστρια και κριτή την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μόνο που φέτος στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μέσα από ένα story που έκανε στα social media αποκάλυψε στους fans του GNTN πως οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν και προέτρεψε τις κοπέλες να δηλώσουν συμμετοχή.

“Έχουμε ξεκινήσει τις προετοιμασίες του GNTM. Είμαστε σε προετοιμασία casting. Θέλω να πω στα παιδιά που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στο GNTM να τολμήσουν να μη φοβούνται. Να τολμούν να κάνουν νέα πράγματα” δήλωσε η Ηλιάνα σε συνέντευξή της στο «Ραντεβού το ΣΚ» και πρόσθεσε:

“Ανακοινώθηκε και η Μπέττυ Μαγγίρα. Είμαστε έτοιμοι. Είχαμε μιλήσει και όταν είχε έρθει καλεσμένη. Περάσαμε καλά γι’ αυτό και είχαμε αυτή την εξέλιξη.Ένας από τους αγαπημένους μου κριτές είναι ο Δημήτρης Σκουλός”.

Η Κριτική Επιτροπή

Ηλιάνα Παπαγεωργίου



Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει τη δική της σύγχρονη ματιά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η βιομηχανία της μόδας σήμερα.



Άγγελος Μπράτης

Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του GNTM με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν. Με πολυετή παρουσία στον χώρο της μόδας, αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική

Λάκης Γαβαλάς



Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.



Μπέττυ Μαγγίρα



Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στην κριτική επιτροπή του GNTM για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών. Με πολυετή εμπειρία, έντονη προσωπικότητα και τηλεοπτικό ένστικτο, δίνει έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό.



Ζενεβιέβ Μαζαρί: Creative Director



Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου του GNTM. Με τη χαρακτηριστική αισθητική και τη δημιουργικότητά της, μετατρέπει κάθε δοκιμασία σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία.



Το νέο GNTM έρχεται στο Star με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.



