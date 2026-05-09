Ένα ιδιαίτερο δώρο στην κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, Ξένια έκανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της παρουσιάστριας όπως είπε στην εκπομπή “Στην αγκαλιά του Φάνη”, “έκανε θυσία για τη μικρούλα, καθώς είναι Ολυμπιακός και τής αγόρασε φορμάκια του Παναθηναϊκού.

«Είναι ωραίο να παρουσιάζεις μια εκπομπή που λέγεται… Super Κατερίνα. Όταν συζητούσαμε και με την Κατερίνα και με το κανάλι, λέω, «Παιδιά πάρα πολύ ωραία όλα αυτά… τέλεια… “Super Κατερίνα”. Και μαζί σας… ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και όλη η ομάδα». Κάνει gap! Ήταν ένα μυστικό ραντεβού που έκανα το καλοκαίρι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Και του λέω, «Ό,τι είναι να κάνεις, πρέπει να γίνει τώρα! Πρέπει να μείνει έγκυος, σε ένα χρονικό περιθώριο που να είμαστε live!». Φρόντισε ο Παναγιώτης… να ‘ναι καλά, τον ευχαριστώ” δήλωσε ο παρουσιαστής και συμπλήρωσε:

“Με τον Παναγιώτη μιλάμε με μηνύματα. Είναι τρελομπαμπάς! Είναι ένας πολύ ωραίος… cool τύπος. Είναι η ισορροπία της Κατερίνας και η ηρεμία του σπιτιού. Βρήκε τον καλύτερο».

Η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει στην εκπομπή “Super Κατερίνα” τη Δευτέρα 10 Μαΐου, δηλαδή 36 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια είχε φύγει από την εκπομπή με άδεια μητρότητας και την Παρασκευή 3/4 με καισαρική τομή γέννησε ένα υγιέστατο κορίτσι. Όπως είχε αποκαλύψει μάλιστα ο γυναικολόγος της Αλέξανδρος Τζεφεράκος η παρουσιάστρια από τη στιγμή που αντίκρυσε την κόρη της δεν σταμάτησε να κλαίει.

"Ο Παναγιώτης δεν ήταν μέσα στον τοκετό, ήταν για λίγο. Γεννήθηκε 2,730 κιλά. Έκανε τους ελέγχους της και βγήκε το μωρό. Ήταν αλέρτ και καλά ενημερωμένη η Κατερίνα. Σε αυτές τις ηλικιακές φάσεις δεν προχωράμε σε φυσιολογικό τοκετό.

Το μωράκι προσαρμόστηκε αμέσως, τέλεια. Ήταν όλοι συγκινημένοι και φυσικά κα η Κατερίνα. Είναι σε μια φάση ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης. Η πρώτη μέρα για όλα τα μωρά παίζει ρόλο, το μωρό ήταν τέλειο. Η Κατερίνα θα μείνει μέσα 4 – 5 μέρες» είχε πει χαρακτηριστικά ο γυναικολόγος της παρουσιάστριας.