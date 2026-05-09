Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»

Το ιδιαίτερο δώρο που έκανε στην κόρη της Καινούργιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.05.26 , 10:45 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ
09.05.26 , 10:43 LINGO: Διπλό ραντεβού το Σαββατοκύριακο 9 -10 Μαΐου στις 18:25
09.05.26 , 10:00 Δύο Συνταγές για παγωτό χωρίς ζάχαρη από το Άγιο Όρος
09.05.26 , 10:00 Ταινία Online: Δείτε Τα Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής με τον Ίντρις Έλμπα
09.05.26 , 09:56 Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
09.05.26 , 09:36 MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»
09.05.26 , 09:32 Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου
09.05.26 , 09:09 Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα
09.05.26 , 09:03 Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
09.05.26 , 08:55 Νέο επίδομα ανεργίας: Ποιοι κερδίζουν έως 1.375 ευρώ
09.05.26 , 08:31 Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια - Έως 28 βαθμούς Κελσίου
09.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 23:57 Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια «άλωσε» το ΟΑΚΑ κι έστειλε τη σειρά σε 5ο ματς
08.05.26 , 23:12 Άννα Πρέλεβιτς: Οι πόζες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη δίπλα στον Νικήτα Νομικό
08.05.26 , 22:57 Red Flags by Valentina: Από πού πηγάζουν οι κρίσεις πανικού;
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ιδιαίτερο δώρο στην κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, Ξένια έκανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.Ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της παρουσιάστριας όπως είπε στην εκπομπή “Στην αγκαλιά του Φάνη”, “έκανε θυσία για τη μικρούλα, καθώς είναι Ολυμπιακός και τής αγόρασε φορμάκια του Παναθηναϊκού. 

Κατερίνα Καινούργιου: Επιστρέφει στην εκπομπή - Τι είπε ο Κωνσταντινίδης

Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»

«Είναι ωραίο να παρουσιάζεις μια εκπομπή που λέγεται… Super Κατερίνα. Όταν συζητούσαμε και με την Κατερίνα και με το κανάλι, λέω, «Παιδιά πάρα πολύ ωραία όλα αυτά… τέλεια… “Super Κατερίνα”. Και μαζί σας… ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και όλη η ομάδα». Κάνει gap! Ήταν ένα μυστικό ραντεβού που έκανα το καλοκαίρι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Και του λέω, «Ό,τι είναι να κάνεις, πρέπει να γίνει τώρα! Πρέπει να μείνει έγκυος, σε ένα χρονικό περιθώριο που να είμαστε live!». Φρόντισε ο Παναγιώτης… να ‘ναι καλά, τον ευχαριστώ” δήλωσε ο παρουσιαστής και συμπλήρωσε:

 

 

Με τον Παναγιώτη μιλάμε με μηνύματα. Είναι τρελομπαμπάς! Είναι ένας πολύ ωραίος… cool τύπος. Είναι η ισορροπία της Κατερίνας και η ηρεμία του σπιτιού. Βρήκε τον καλύτερο».

Η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει στην εκπομπή “Super Κατερίνα”  τη Δευτέρα 10 Μαΐου, δηλαδή 36 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. 

 

 

Η παρουσιάστρια είχε φύγει από την εκπομπή με άδεια μητρότητας και την Παρασκευή 3/4 με καισαρική τομή γέννησε ένα υγιέστατο κορίτσι. Όπως είχε αποκαλύψει μάλιστα ο γυναικολόγος της Αλέξανδρος Τζεφεράκος η παρουσιάστρια από τη στιγμή που αντίκρυσε την κόρη της δεν σταμάτησε να κλαίει. 

 

 

"Ο Παναγιώτης δεν ήταν μέσα στον τοκετό, ήταν για λίγο. Γεννήθηκε 2,730 κιλά. Έκανε τους ελέγχους της και βγήκε το μωρό. Ήταν αλέρτ και καλά ενημερωμένη η Κατερίνα. Σε αυτές τις ηλικιακές φάσεις δεν προχωράμε σε φυσιολογικό τοκετό.

Το μωράκι προσαρμόστηκε αμέσως, τέλεια. Ήταν όλοι συγκινημένοι και φυσικά κα η Κατερίνα. Είναι σε μια φάση ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης. Η πρώτη μέρα για όλα τα μωρά παίζει ρόλο, το μωρό ήταν τέλειο. Η Κατερίνα θα μείνει μέσα 4 – 5 μέρες» είχε πει χαρακτηριστικά ο γυναικολόγος της παρουσιάστριας. 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top